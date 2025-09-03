Son dakika | Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. TÜİK'in açıkladığına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda 32,95 gerçekleşti.

Uzun yıllardır çift haneli enflasyon altında alım gücü eriyen, yoksullaşan milyonlar geçinemezken TÜİK verilerinde bile enflasyon halen yüksek. TÜİK verilerinin şeffaflığı bir süredir sorgulanıyor.

Ancak açıklanan veriler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i bir hayli memnun etti.

Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.



Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi. Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu. Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Öte yandan bağımsız araştırmacılarından oluşan Enflasyon Araştırma Gurubu (ENAG) ağustos ayı enflasyonunu 3,23, yıllık enflayonu da yüzde 65,49 olarak açıkladı.