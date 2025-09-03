Son dakika | Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Son dakika | Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Yayınlanma:
Son dakika açıklaması... Bakan Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, enflasyonda düşüş olduğunu savundu ve sonuçtan memnun bir çerçeve çizdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. TÜİK'in açıkladığına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda 32,95 gerçekleşti.

Uzun yıllardır çift haneli enflasyon altında alım gücü eriyen, yoksullaşan milyonlar geçinemezken TÜİK verilerinde bile enflasyon halen yüksek. TÜİK verilerinin şeffaflığı bir süredir sorgulanıyor.

Ancak açıklanan veriler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i bir hayli memnun etti.

Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.

Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi.

Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu.

Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Öte yandan bağımsız araştırmacılarından oluşan Enflasyon Araştırma Gurubu (ENAG) ağustos ayı enflasyonunu 3,23, yıllık enflayonu da yüzde 65,49 olarak açıkladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Ekonomi
Bakanlık 28 firma daha ekledi: Sucuğa, lahmacuna bakın ne koymuşlar
Bakanlık 28 firma daha ekledi: Sucuğa, lahmacuna bakın ne koymuşlar
Enflasyon hedefi tutacak mı? Merkez Bankası eski Başekonomisti ay ay hesapladı!
Merkez Bankası eski Başekonomisti ay ay hesapladı!