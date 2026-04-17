Son dakika | Mısırda ithalat vergisi düşürüldü

Ticaret Bakanlığı, kanatlı hayvan eti üretiminde ve diğer gıda maddelerinde kullanılan mısırın yetersiz kaldığını belirterek 3 milyon ton mısırda ithalat vergisi indirimi yapıldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca mısırın yetersiz kalmasında uluslararası gelişmelere işaret etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, gıda fiyatlarındaki spekülasyonu önlemek ve arz güvenliğini sağlamak gerekçesiyle mısır ithalatında düşük vergili yeni bir dönem başlıyor.

20 Nisan ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak karara göre, mısır ithalatı için %5 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

YERLİ ÜRETİM TÜKETİCİYE YETMİYOR

Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine alınan bu kararın gerekçesini, "yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kalması" olarak açıkladı. Kanatlı hayvan (tavuk, hindi vb.) eti üretimi başta olmak üzere birçok gıda sanayisinde temel girdi olan mısırda, özellikle yem sektöründeki büyüme nedeniyle talep patlaması yaşanıyor. D

ünya fiyatlarındaki yükselişle birleşen bu tablo, mısırda 3 milyon tonluk bir kısmın düşük vergiyle dışarıdan alınmasını zorunlu kıldı.

3 MİLYON TONLUK İTHALAT KONTENJANI

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren gıda fiyatlarını dengede tutmak adına açılan bu kontenjan, 20 Nisan’dan itibaren Temmuz sonuna kadar kullanılabilecek. Bu süre zarfında ithal edilecek 3 milyon ton mısır için normalde daha yüksek olan gümrük vergisi yerine sadece %5 vergi ödenecek.

HASAT ÖNCESİ "GEÇİCİ" İNDİRİM

Bakanlık, yerli mısır üreticisinin korunması amacıyla bu uygulamanın sınırlı tutulduğunu ifade etti. Ürünün hasat dönemi başlamadan hemen önce, yani 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla bu düşük vergi dönemi sona erecek.

BAKANLIKTAN "TAKİPTEYİZ" MESAJI

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ettiğini belirterek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile istişare halinde düzenlemelerin süreceğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

