Son dakika | Merkez Bankası rezervleri haftalar sonra arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Nisan 2026 haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Haftalık verilere göre, bankanın rezervlerinde bir önceki haftaya göre dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi.

TOPLAM REZERV 9 MİLYAR DOLAR ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında 9 milyar 270 milyon dolarlık dev bir artış gösterdi.

Bir önceki hafta 161 milyar 645 milyon dolar seviyesinde olan toplam rezervler, son güncellemeyle birlikte 170 milyar 915 milyon dolara fırladı.

ALTIN REZERVLERİ DEĞERLENDİ

Rezervlerdeki bu sıçramanın en büyük lokomotifi altın oldu. Bankanın altın rezervleri, sadece bir haftada 3 milyar 618 milyon dolar artarak 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri de bu süreçte boş durmadı. 3 Nisan’da 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde bulunan döviz kasası, 5 milyar 650 milyon dolarlık takviyeyle 64 milyar 67 milyon dolara yükseldi.