Son dakika | Merkez Bankası rezervleri haftalar sonra arttı

Son dakika | Merkez Bankası rezervleri haftalar sonra arttı
Son dakika verisi geldi... Merkez Bankası rezervleri haftalar sonra yükselişe geçti. TCMB, brüt rezervleri, 10 Nisan ile sona eren haftada 9,27 milyar dolarlık artışla 170,91 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Nisan 2026 haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Haftalık verilere göre, bankanın rezervlerinde bir önceki haftaya göre dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi.

TOPLAM REZERV 9 MİLYAR DOLAR ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında 9 milyar 270 milyon dolarlık dev bir artış gösterdi.

Son dakika | TCMB açıkladı: Rezervlerde bir haftada 22 milyar dolar kayıp!Son dakika | TCMB açıkladı: Rezervlerde bir haftada 22 milyar dolar kayıp!

Bir önceki hafta 161 milyar 645 milyon dolar seviyesinde olan toplam rezervler, son güncellemeyle birlikte 170 milyar 915 milyon dolara fırladı.

ALTIN REZERVLERİ DEĞERLENDİ

Rezervlerdeki bu sıçramanın en büyük lokomotifi altın oldu. Bankanın altın rezervleri, sadece bir haftada 3 milyar 618 milyon dolar artarak 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara ulaştı.

Merkez'in altın rezervi hamlesinin nedenini anlattılarMerkez'in altın rezervi hamlesinin nedenini anlattılar

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri de bu süreçte boş durmadı. 3 Nisan’da 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde bulunan döviz kasası, 5 milyar 650 milyon dolarlık takviyeyle 64 milyar 67 milyon dolara yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Ekonomi
24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla
24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla
İslam Memiş altını çoğaltmakta fayda gördü, gram altın için 8 bin liraya işaret etti
İslam Memiş altını çoğaltmakta fayda gördü, gram altın için 8 bin liraya işaret etti
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı