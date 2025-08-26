Son dakika | Kurul'dan karar çıktı! Memura yeni zam teklifi

Son dakika | Kurul'dan karar çıktı! Memura yeni zam teklifi
Yayınlanma:
Son dakika.... Memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranının belirleneceği Hakem Kurulu'ndan karar çıktı.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam pazarlığında karar verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısı bugün 14:00'de gerçekleşti.

Hakem Kurulu'ndan karar çıktı. Kurul, iktidarın 2026 yılı için sunduğu teklifi aynı bıraktı. 2027 yılında ise bir puan artışa gitti.

Böylece memura, taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, 2026 için yüzde 11 + 7 zam, 2027 yılı için ise yüzde 5 + 4 oranında zam kabul edildi.

TARAFLARIN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet, son teklifinde taban aylığa 1.000 TL iyileştirme yapılmasını önerdi. Ayrıca 2026 yılı için yüzde 11 + 7; 2027 yılı için ise yüzde 4 + 4 oranında zam önerisi sundu.

Buna karşılık Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etti

Sendikalar ise bu karar sonrası masadan kalktı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

