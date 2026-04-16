İzinsiz altın üretimi soruşturması: Holding patronu da gözaltında

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın piyasasında izinsiz gram altın üretimine ilişkin soruşturmada NZP Gold ve bağlı şirketler grubundan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasındaki verilere göre, NZP Gold isimli firma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınması zorunlu olan "rafineri faaliyet izni" olmaksızın gram altın üretimi gerçekleştirdi.

Kayıt dışı basılan bu altınların piyasaya arz edilmesiyle yüksek miktarda haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Yetkisiz üretilen bu altınların ayar ve ağırlık standartlarının denetlenemez oluşu, altın satın alan tüketiciler için büyük bir risk oluşturuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, altın piyasasını sarsan o dev operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

HOLDİNG BÜNYESİNDE 4 ŞİRKET

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu, suç ağının ayrıntıları netleşti. Örgütün liderliğini şirketin sahibi Murat Niziplioğlu’nun yürüttüğü, Niziplioğlu Holding bünyesindeki 4 şirket ve NZP Gold aracılığıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin almadan, sertifikasız ve kayıt dışı gram altın üretildiği belirlendi.

SAHTE BELGELERLE PİYASAYA SÜRDÜLER

Üretilen kaçak altınlar; Kilis, Antalya ve Şanlıurfa illerinde bulunan holdinge ait kuyumcular üzerinden ve piyasaya arz edilerek sistematik şekilde dağıtıldı. Savcılık, bu faaliyetlerin şu suç kapsamlarına girdiğini açıkladı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak

Resmi belgede sahtecilik

Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık

Paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN

16 Nisan 2026 sabahı saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 7 şüphelinin hedef alındığı operasyonda, suçtan elde edilen gelirlerle edinildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 128. maddesi kapsamında el konuldu.

Savcılık makamı, arama ve yakalama faaliyetlerinin halen sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

