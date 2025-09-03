Son dakika | Enflasyon verisi açıklandı: Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

TÜİK'in ağustos ayı enflasyonunu açıklamasının ardından, enflasyon oranına göre zam alacak olan milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacakları zam oranı netleşmeye başladı. İşte son enflasyon verisine göre zam oranları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon oranlarını duyurdu. Açıklanan verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da şekillenmeye başladı. Bu fark, 2025 Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranında belirleyici olacak.

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE 2,04 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon oranı %32,95 seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında da enflasyon oranı %2,06 olarak açıklanmıştı. Böylece, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan iki aylık kümülatif enflasyon toplamda %4,1 oldu.

ENFLASYON FARKI HESABINDA İKİ AYLIK TABLO ORTAYA ÇIKTI

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı verileriyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesabında ilk iki aylık dönem tamamlandı. Toplamda %4,1 oranında enflasyon oluştu. Ancak memurların maaşlarına enflasyon farkı yansıtılabilmesi için en az %4,92’lik bir enflasyon oluşması gerekiyor.

Bu nedenle, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler tamamlandığında, memur ve emeklilere uygulanacak net zam oranı da ortaya çıkacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 11 OLARAK BELİRLENDİ

2025 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine, oluşacak enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı da verilecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisi için 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştı. Kamu işvereni ve sendikalar arasında 369 madde üzerinde mutabakat sağlanırken, zam oranları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

2026 VE 2027 ZAM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, memur ve memur emeklilerine 2026-2027 döneminde uygulanacak maaş artış oranları şu şekilde olacak:

2026 yılının ilk yarısında %11, ikinci yarısında ise %7

2027'nin ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında ise %4

Bu maaş artışlarına ayrıca oluşacak enflasyon farkı da eklenecek. Ayrıca, 2026 yılının ilk yarısında memur taban maaşlarına ek 1.000 TL ilave yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

