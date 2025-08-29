Son dakika | Enflasyon tahmini açıklandı

AA Finans, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Eylül Çarşamba günü açıklayacağı 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete 25 ekonomist katıldı.

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcı ekonomistlerin Ağustos 2025 dönemine yönelik aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,79 olarak hesaplandı. Beklentiler, yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 arasında değişiklik gösterdi.

YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENİYOR

Anket sonuçlarına göre, ağustos ayı enflasyonunun ortalama yüzde 1,79 gelmesi halinde, bir önceki ay yüzde 33,52 seviyesinde olan yıllık enflasyon oranının yüzde 32,63’e düşeceği öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,70

Ekonomistlerin 2025 yıl sonuna ilişkin yıllık enflasyon tahmini, ağustos ayı itibarıyla ortalama yüzde 29,70 oldu. Bu oran, önceki aylara göre hafif bir iyileşmeye işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere TÜFE, Temmuz 2025'te aylık bazda yüzde 2,06 oranında artış göstermişti. Böylece yıllık bazda enflasyon yüzde 33,52 seviyesine ulaşmıştı.

Tarih Yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)

Ocak 27,58 4,29 5,03

Şubat 28,67 2,97 2,27

Mart 30,62 2,87 2,46

Nisan 31,16 3,24 3

Mayıs 31,17 2,10 1,53

Haziran 30,41 1,53 1,37

Temmuz 30,32 2,34 2,06

Ağustos 29,70 1,79 -