Son dakika | ENAG ağustos enflasyonunu açıkladı
Yayınlanma:
Son dakika... ENAG ağustos ayı enflasyon oranlarını açıkladı. ENAG verilerine göre ağustosta aylık enflasyon 3,23 olurken, yıllık enflayon yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağayı enflasyonunu açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,23 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %65,49 olarak gerçekleşti.
ENAG kritik temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,75 yıllık 65,15 olarak açıklamıştı.
Haziran ayı enflasyonunu yüzde % 3,05 olatrak açıklamıştı. Yıllık enflasyon da 68,68 olarak gerçekleşmişti.
Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3,66, yıllık enflasyonu ise yüzde 71,23 olarak hesaplamıştı.