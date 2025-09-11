Son dakika | Can Holding'in ortağı Tekfen'den açıklama

Can Holding bünyesindeki şirketlere el konulduğuna dair haberler, borsada işlem gören Tekfen Holding hisselerinde sert satış baskısı oluşturdu. Hisselerdeki bu sert düşüşün ardından Tekfen Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulunarak sürece dair detay verdi.

OPERASYON HİSSE SATIŞINI TETİKLEDİ

Sabah saatlerinde, Can Holding’e ait bazı medya kuruluşları, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi ve Energy Qetrol gibi şirketlerin yönetimlerine el konulması, yatırımcılar nezdinde Tekfen Holding hisselerinde olumsuz algı yarattı.

Can Holding’in dolaylı iştirakleri üzerinden Tekfen Holding’de ortaklığı bulunduğunun ortaya çıkması, yatırımcıları satış yönünde harekete geçirdi. Bu gelişmelerin ardından Tekfen Holding hisseleri, gün içinde %9,10 değer kaybederek 83,05 TL seviyesine kadar geriledi. Aynı gün için belirlenmiş taban ve tavan fiyat aralığı ise 82,30 TL ile 100,50 TL arasında değişiyordu.

TEKFEN HOLDİNG'DEN KAP’A AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmeler sonrası Tekfen Holding, TMSF tarafından Can Grubu şirketlerine kayyum atanmasına ilişkin süreci değerlendiren bir açıklamayı KAP üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, Can Grubu şirketlerinin Tekfen Holding sermayesi içindeki toplam pay oranının %17,56 olduğu vurgulandı. Şirket, bu süreçte kendi tüzel kişiliğine ya da ilgili hisselere yönelik herhangi bir tedbir kararı ya da yaptırımın uygulanmadığını da duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI DETAYLARI

Tekfen Holding tarafından 11 Eylül 2025 sabahı saat 08:00 sularında yapılan açıklamada, basında yer alan haberler doğrultusunda bilgi edinildiği ifade edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding ve ona bağlı 121 şirkete ait mal varlıklarına el konulduğu, TMSF’nin bu şirketlere kayyum olarak atandığı ve adli tedbirlerin uygulandığı açıklandı.

Şirket, el konulan hisselerle ilgili şu bilgilere yer verdi:

Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları A.Ş.: %11,36

MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.: %4,48

KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.: %1,72

Böylece Can Grubu’nun Tekfen Holding’deki toplam payı %17,56 olarak açıklandı.

Açıklamada ayrıca, "Bu duyurunun yapıldığı saat itibarıyla, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ne şirketimizin tüzel kişiliğine ne de yukarıda belirtilen hisselere yönelik herhangi bir kısıtlama, tedbir ya da benzeri bir işlem bulunmamaktadır. Tekfen Holding’in, soruşturma dosyasında taraf olduğuna dair elimizde herhangi bir resmi bilgi mevcut değildir." ifadelerine yer verildi.

YATIRIMCI TEPKİSİ VE HİSSE PERFORMANSI

Haberlerin yayılmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da işlem gören Tekfen Holding hisseleri yatırımcıların yoğun satış baskısıyla karşılaştı. Günlük düşüş oranı %9’u geçerken, işlem hacmi de ortalamanın üzerine çıktı. Şirket hisseleri, yatırımcılar tarafından olası yasal ve mali riskler nedeniyle baskı altında kaldı.