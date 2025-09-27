Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Eylül'de soruşturma başlattı. Soruşturmada 14 kişi tutuklanmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İnvestco Holding Borsa manipülasyonu soruşturması genişletildi ve ikinci dalga operasyonu yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi hisse senetlerine yönelik manipülasyon olduğu iddia edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul ve Van’da Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş isimli kişiler gözaltına alındı. Belirlenen adreslerinde ise arama ve el koyma işlemi yapıldı.

NELER OLMUŞTU?

Investco Holding ve Verusa Holding hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç gelirlerini aklama ve borsada manipülasyon iddialarıyla toplam 19 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Reha Çırak, Nihat Özçelik, Levent İbrahim Papaker ve Mustafa Necip Uludağ da bulunuyordu.

Sorgularda, Reha Çırak şirketin denetim altında olduğunu savunmuştu. Nihat Özçelik ise, şantajla özel görüntülerinin kullanıldığını ve kendisine iftira atıldığını öne sürmüştü. Avukatları ise borsa manipülasyonuna dair somut delil olmadığını belirtmişti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, Investco, Verusa Holding ve Verusa Türk şirketlerinin gerçek sahibi Nihat Özçelik olarak belirlemişti. SPK raporunda ise Pamel hissesi üzerinden manipülasyon yapıldığı tespit edilmişti. Kurthan Atmaca ve Ömer Özbay’ın para trafiği de bu kapsamda inceleniyor. Özbay’ın daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışmanlık yaptığı biliniyor.

Ayrıca operasyon sonrası şirket merkezinden para kaçırılmaya çalışıldığı tespit edilmişti. Bu kapsamda Doğan Gökesmer Adana’da gözaltına alınmıştı. Eski polis memurları Fazıl Doğan ve Hüseyin Demir’in de şüpheli evlerinde sinyal verdiği ve daha sonra gözaltına alındıkları belirtilmişti.

Özçelik’in mal varlığını yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülürken, Kurthan Atmaca, Levent Papaker, Mustafa Arslan, Reha Çırak ve Zeynep Boztepe hakkında kara para aklama suçlaması yöneltilmişti. Zeki Aksoy ve James Cem Papaker hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.