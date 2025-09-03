Son dakika | Ağustos enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. TÜİK'in açıkladığına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda 32,95 gerçekleşti.

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.