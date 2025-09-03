Son dakika! Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyonununu açıkladı.

Açıklanan verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda 32,95 olarak gerçekleşti.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 yıllık enflasyon 33,52 olarak açıklanmıştı.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ağustos ayı enflasyonunu yine TÜİK'in çok üzerinde açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustosta yüzde 3,23 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %65,49 olarak gerçekleşti.

