Son dakika | ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayında toplam tarım dışı istihdamın 22 bin arttığını açıkladı. Beklenti 75 bindi. Önceki ay ise 73 bin olarak gerçekleşmişti. Gelen veri beklentilerin ve önceki ayın verisinin bir hayli altında gerçekleşti.

BLS, nisan ayından bu yana sınırlı bir değişim olduğunu bildirdi.

İşsizlik oranı da ağustos ayında %4,3 ile çok az değişiklik gösterdi. Önceki ay yüzde 4,2 olan işsizlik oranı beklentilere paralel geldi.

Piyasaların odaklandığı bu verilerin açıklanması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay açıklayacağı faiz kararında indirime gideceği beklentisi arttı, altın yeni bir rekor kırdı, dolar ise zayıfladı.

Faiz indirimine daha yakın olduğu yönünde algılandı. Bunun sonucunda dolar değer kaybederken, altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD BORSALARI YUKARI DÖNDÜ

Beklentilerin altında kalan istihdam verileri, borsalarda da iyimser bir hava estirdi. Vadeli işlemlerde ABD borsaları yukarı yönlü hareket etti:

S&P 500: yüzde 0,22 artış

Nasdaq 100: yüzde 0,65 yükseliş

Russell 2000: yüzde 0,42 değer kazandı