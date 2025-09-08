Siyasi kriz borsayı sarstı! Yatırımcıdan büyük çıkış!

Türkiye’de yatırımcılar, siyasi gelişmelere oldukça hızlı tepki veriyor. Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul Kurultayı'nın iptali ve kayyum kararı sonrası yatırım tercihlerinde dikkat çeken değişiklikler görüldü.

TEFAS’ın sağladığı verilere göre; yatırımcılar, özellikle hisse senedi, para piyasası ve borçlanma araçları fonlarındaki varlıklarını azaltırken, döviz bazlı serbest fonlar ile kıymetli maden fonlarında portföylerini büyüttü.

HİSSE FONLARINDA 6.55 MİLYAR TL’LİK GERİLEME

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla hız kazanan fon çıkışları, yaz aylarında yavaş yavaş toparlanmıştı. Ancak 2 Eylül’de yaşanan siyasi gelişmeler, bu toparlanmayı tersine çevirdi.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın hazırladığı habere göre 1 Eylül’de 162 milyar 366 milyon TL olan hisse senedi fonlarındaki portföy büyüklüğü, 5 Eylül itibarıyla 155 milyar 912 milyon TL’ye indi. Bu da sadece bir haftada 6.45 milyar TL’lik bir küçülmeye karşılık geliyor. Dört günde hisse fonları portföylerinin yaklaşık %4’ü eridi.

Bu çıkışın arkasında sadece yatırımcı tercihlerindeki değişiklik değil; aynı zamanda Borsa İstanbul’daki değer kaybı da etkili oldu. BIST 100 endeksi %4,88, sanayi endeksi %3,78, bankacılık endeksi ise %8,07 oranında geriledi.

DÖVİZ FONLARINA YÖNELİM HIZLANDI

Merkez Bankası’nın yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirmesine rağmen, Dolar/TL %0,33, Euro/TL ise %0,61 oranında yükseldi. Bu hareketlilik, yatırımcıların serbest döviz fonlarına yönelmesini hızlandırdı.

TEFAS verilerine göre, 1 Eylül’de 2 trilyon 395,1 milyar TL olan serbest döviz fonlarındaki toplam büyüklük, 5 Eylül itibarıyla 2 trilyon 412,9 milyar TL’ye çıkarak 17,84 milyar TL’lik artış kaydetti.

ALTIN FONLARI EN ÇOK KAZANDIRANLAR ARASINDA

Siyasi belirsizliklerin arttığı haftada, kıymetli maden fonları da yatırımcıların ilgisini çekti. Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş, bu fonların getirilerini artırdı.

1 Eylül’de 114 milyar 12 milyon TL olan kıymetli maden fonlarının portföy değeri, 5 Eylül’de 120 milyar 81 milyon TL’ye yükseldi. Böylece yaklaşık %5’lik büyüme gerçekleşti. Bu fonlar, aynı dönemde %4,5 oranında getiri sağlayarak haftanın en kazançlı yatırım araçlarından biri oldu. Özellikle gram altın, 1-5 Eylül arasında %3,5 oranında değer kazandı.

BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARINDA KÜÇÜLME

Son aylarda yatırımcıların gözdesi haline gelen borçlanma araçları fonları, bu kez portföy küçülmesiyle gündeme geldi.

TEFAS’a göre; 1 Eylül’de 159,5 milyar TL olan bu fonların toplam büyüklüğü, 5 Eylül’de 158 milyar 45 milyon TL’ye geriledi. Getiriler yatay seyrederken, aynı dönemde 2 yıllık gösterge tahvil faizi %4,5, 5 yıllık tahvil faizi %4,49, 10 yıllık tahvil faizi ise %4 oranında arttı.

PARA PİYASASI FONLARINDA 53.6 MİLYAR TL’LİK DÜŞÜŞ

Son yıllarda yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören para piyasası fonları, eylül ayının ilk haftasında büyük çıkışla karşılaştı.

1 Eylül’de 1 trilyon 203,2 milyar TL olan portföy büyüklüğü, 5 Eylül’de 1 trilyon 149,6 milyar TL’ye düşerek 53,6 milyar TL’lik azalma gösterdi. Bu düşüşte, CHP kurultayına yönelik kararların yanı sıra Merkez Bankası’nın 11 Eylül’deki faiz toplantısı öncesi beklentiler de etkili oldu.

Her ne kadar yatırımcı çıkışı yaşansa da, bu fonlar geçtiğimiz hafta %0,79 getiri sağladı.

SİYASETİN PİYASA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DEVAM EDECEK

Eylül ayında yaşanan siyasi gelişmeler, yatırımcı psikolojisini doğrudan etkileyerek fon tercihlerine yansıdı. Hisse ve para piyasası fonlarındaki çıkışlar, döviz ve altın gibi güvenli limanlara yönelişi artırdı.

Önümüzdeki günlerde CHP Genel Kurultayı, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararı ve Hazine’nin borçlanma adımları gibi kritik gelişmelerin, piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.