Sinop'a akın etti: Fiyatı 1000 lira düştü

Sinop'a akın etti: Fiyatı 1000 lira düştü
Yayınlanma:
Sinop'ta bol miktarda avlanan toriklerin fiyatı 800 liraya düştü.

Sinop'ta sezonun ilk günlerinde palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, bu kez torik (iri palamut) bereketi yaşıyor.

Dün gece denize ağlarını bırakan tekne sahibi Erdem Baş, kasalar dolusu torikle kıyıya döndüklerini söyledi.

Baş, balıkçı tekneleriyle torik sürüsüne denk gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sezonun kısa süre önce açıldığını ve bereketli bir dönem geçireceklerine inandıklarını belirten Baş, "Dün gece 650 kasa torik yakaladık. Her kasada büyüklüğüne göre 3 veya 4 torik bulunuyor. Allah bereket versin. Daha önce tane fiyatı 1500 ile 1800 lira arasında sattığımız torikler bollaşması nedeniyle şu anda tanesi 800 liraya kadar düştü." dedi.

Yakaladıkları toriklerin ağırlığının 2,5-3 kilo olduğunu aktaran Baş, toriklerin fiyatının oldukça ucuz olduğunu, en az 6 kişinin rahatlıkla doyacağını belirterek, bolca avlanan toriklerin vatandaşlara yaradığını dile getirdi.

Baş, palamut beklerken ağlara torik takılmasının sürpriz olduğunu anlatarak, "Palamut bu hava ve deniz suyu sıcaklığından dolayı şimdilik olmayacak gibi görünüyor. Hiçbir şey kestiremiyoruz ancak deniz sürprizlerle dolu." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Ekonomi
İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı
İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı!
Genel Sağlık Sigortası'nın özel hastanelerde hükmü kalmadı
Genel Sağlık Sigortası'nın özel hastanelerde hükmü kalmadı
Son dakika | KYK yurt ücretleri açıklandı
Son dakika | KYK yurt ücretleri açıklandı