Sinemada yeni dönem: Vizyon kararı seyircide olacak!

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, MARS ile aynı ekonomik bütünlük içinde film dağıtımı gerçekleştiren CJ ENM hakkında, sinema filmi gösterim hizmetleri pazarındaki hakim durumunu dağıtım pazarında kötüye kullanıp kullanmadığı iddiasıyla soruşturma başlattığı anımsatıldı.

Soruşturmada, özellikle MARS'ın kendi dağıttığı filmlere avantaj sağladığı, bu durumun ise üçüncü taraf film dağıtıcılarının pazara erişimini kısıtladığı ve dışlanmalarına yol açtığı iddialarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Kurulun, soruşturmayı, şirketlerin sunduğu taahhütler çerçevesinde sonlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, sunulan taahhütlere ilişkin şu bilgiler verildi:

"MARS bünyesindeki CGV MARS tarafından dağıtımı yapılan filmler, vizyondaki ilk haftalarında MARS sinemalarında en fazla yüzde 20'lik koltuk kapasitesi ile yer bulacak. Böylece, üçüncü taraf dağıtıcıların filmleri en az yüzde 80 oranında izleyiciye ulaşabilecek.

Filmlerin sonraki haftalarda vizyonda kalıp kalmaması seyirci talebine göre belirlenecek. Ortalama izleyici sayısı, doluluk oranı, talep edilen filmler arasında olup olmaması ve seyirci ilgisinin devam edip etmediği gibi 4 kriterden en az ikisini karşılayan filmler, dağıtıcısı kim olursa olsun vizyonda kalmaya devam edecek."