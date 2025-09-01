Simide zam geldi

İzmir’de uzun süredir 15 TL'den satılan simit (gevrek), alınan son kararla birlikte 20 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ZAM KARARI BAKANLIK ONAYIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından temmuz ayında yapılan zam talebi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu tarafından değerlendirildi. Gıda Komisyonu’nun onayladığı bu talep daha sonra Ticaret Bakanlığı'na iletildi. Bakanlık onayının ardından simit fiyatı resmi olarak 20 TL oldu.

ZAM KARARINA GEREKÇE: "ÜRETİCİ AYAKTA KALMALI"

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Odası, zam kararının zorunlu hale geldiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gevrek, İzmir'in sadece geleneksel bir yiyeceği değil, aynı zamanda kültürel değeridir. Bu sebeple bugüne kadar fiyat artışına karşı temkinli olduk. Ancak uzun süredir maliyetlerin altında satış yapan üreticilerimiz, ayakta kalmakta zorlanıyor. Zarar eden fırıncılarımız üretimi bırakma noktasına geldi. Yapılan fiyat düzenlemesi, esnafın sürdürülebilirliği açısından kaçınılmaz hale geldi. Hem vatandaşımızı hem de üreticiyi düşünerek bu kararı almak zorunda kaldık. İzmir’deki gevrek geleneğinin devam edebilmesi için üreticinin desteklenmesi şarttır.”

3 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni fiyat tarifesi, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren İzmir genelindeki tüm simit satış noktalarında geçerli olacak. Simit İzmir’de gevrek olarak anılıyor.