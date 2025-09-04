Simide zam geldi!

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) simitçi esnafının zam talebini değerlendirmeye aldı.

YENİ SİMİT TARİFESİ GÖNDERİLDİ

Alınan karar doğrultusunda simidin satış fiyatına yüzde 33 zam yapıldı. Yüzde 33'lük zam kararının ardından 15 liradan satılan simit, gelen zamla birlikte 20 TL’ye yükseldi. ETSO ve EDESOB, yeni fiyat tarifesini simitçilere gönderdi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, bir çok ilde simidin satış fiyatının 20 TL olduğunu, fırıncıların girdi maliyetlerinin de arttığını ifade etti.