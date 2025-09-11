Show TV ve Habertürk'ü alan Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir?

Show TV ve Habertürk'ü alan Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir?
Yayınlanma:
Habertürk, Show Tv, Bloomberg HT kanallarını yakın zamanda satın alan Can Holding yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilirken bu kanallar da dahil şirketlere el kondu. Peki "kaçakçılık" ve "kara para aklamak"la suçlanan Can Holding'in, sahibi Kemal Can kimdir?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Show TV ve Habertürk’e el konulması, medya gündemini sarstı.

Gündemde geniş yer bulan bu gelişme sonrası "Can Holding kime ait, Show TV ve Habertürk’ün sahibi kim?" soruları kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle holding yöneticisi Kemal Can’ın kim olduğu, yaşı ve geçmişi araştırılıyor.

CAN HOLDİNG KİME AİT?

Can Holding'in sahibi olarak bilinen Kemal Can, şirketin yönetimini kurucusu Zamanhan Can’dan devraldıktan sonra faaliyetlerini genişleterek sürdürdü. Holding, medya dışında birçok farklı sektörde de yatırımlarını sürdürüyor.

KEMAL CAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kemal Can, 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde doğdu. Bugün Can Holding’in başında bulunan Can, medya sektörünün yanı sıra enerji, akaryakıt, eğitim, sağlık ve otelcilik gibi birçok farklı alanda yatırımlar yaptı.

Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

KEMAL CAN’IN SAHİP OLDUĞU MARKALAR

Kemal Can’ın yönetiminde olduğu ve yatırımlar gerçekleştirdiği bazı markalar şunlardır:

Energy Akaryakıt İstasyonları

Awox

Seikon

Telefox

Energia

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı

VIP Transport

Özel Mediza Hospital

Golden Hill Hotel

Beton Santralleri

CAN HOLDİNG'İN MEDYA ALANINDAKİ FAALİYETLERİ

Ciner Yayın Holding’in Park Grubu’ndan devralınmasının ardından şirketin adı Can Yayın Holding olarak değiştirildi. Bu değişimle birlikte medya alanındaki yatırımlar da Kemal Can yönetimine geçti.

Holding bünyesinde bulunan başlıca medya kuruluşları şunlardır:

Habertürk

Show TV

Bloomberg HT

HT Spor

Kemal Can ile birlikte Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Şakir Can da bu medya kuruluşlarının yönetim kadrosunda yer almaktadır.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Ekonomi
Limon ve elmayı satacaklar dikkat! İhracatı artık izne tabi
Limon ve elmayı satacaklar dikkat! İhracatı artık izne tabi
Altın fiyatları aşağı döndü ama tahmin 5 bin lira!
Altın fiyatları aşağı döndü ama tahmin 5 bin lira!