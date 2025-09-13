Sezon açıldı: Hamsinin kilosu 100 lira!

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde kurulan balık tezgahlarında; hamsi, istavrit, mezgit ve çipura gibi farklı balık türleri vatandaşların ilgisine sunuldu.

Hamsi, mezgit ve istavritin kilosu 100 liradan satılırken, çipura 450 TL, tirsi 150 TL, levrek 400 TL ve somon 250 TL'den satışa çıktı.

HAMSİ BU SEZON ERKEN GÖRÜLDÜ

Balıkçılık yapan Kadir Pınar, bu yıl hamsinin tezgahlarda önceki sezonlara göre daha erken yer aldığını belirtti. Fiyatların makul olduğunu vurgulayan Pınar, özellikle hamsi ve istavritin kilogram fiyatının 100 lira olduğunu söyledi. Vatandaşların hamsiye büyük ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi.

PALAMUT AZ, HAMSİ BOL

AA'ya konuşan balıkçılardan Erkan Keleş, bu sezon palamut miktarının düşük, hamsinin ise oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Gülümser Beşikçi ise tezgahlardaki balıkların oldukça taze olduğunu belirterek, akşam yemeği için hamsi ve mezgit aldığını söyledi.