Sezon açıldı: Hamsinin kilosu 100 lira!

Sezon açıldı: Hamsinin kilosu 100 lira!
Yayınlanma:
Trabzon'da balık sezonunun açıldı. Tezgahlarda hamsinin kilosu 100 liradan alıcı bulurken, diğer deniz ürünleri de raflarda yerini aldı.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde kurulan balık tezgahlarında; hamsi, istavrit, mezgit ve çipura gibi farklı balık türleri vatandaşların ilgisine sunuldu.

Hamsi, mezgit ve istavritin kilosu 100 liradan satılırken, çipura 450 TL, tirsi 150 TL, levrek 400 TL ve somon 250 TL'den satışa çıktı.

HAMSİ BU SEZON ERKEN GÖRÜLDÜ

Balıkçılık yapan Kadir Pınar, bu yıl hamsinin tezgahlarda önceki sezonlara göre daha erken yer aldığını belirtti. Fiyatların makul olduğunu vurgulayan Pınar, özellikle hamsi ve istavritin kilogram fiyatının 100 lira olduğunu söyledi. Vatandaşların hamsiye büyük ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi.

PALAMUT AZ, HAMSİ BOL

AA'ya konuşan balıkçılardan Erkan Keleş, bu sezon palamut miktarının düşük, hamsinin ise oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Gülümser Beşikçi ise tezgahlardaki balıkların oldukça taze olduğunu belirterek, akşam yemeği için hamsi ve mezgit aldığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Ekonomi
Trump'tan ticaret savaşı başlatacak çağrı
Trump'tan ticaret savaşı başlatacak çağrı
Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor
Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor
ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde
ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde