Servet bu şehirde değerlendi

Yayınlanma:
Türkiye’de yatırım fonları sadece bir yılda yüzde 75 büyüdü ancak paranın adresi değişmedi. Servetin merkezi yine İstanbul, sahibi ise yine 50 yaş üstü kuşak oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Türkiye’de yatırım fonu piyasası 2026 yılı Mart sonu itibarıyla tarihi bir eşiği aşarak 8 trilyon 718 milyar liraya ulaştı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 4,9 trilyon lira olan bu büyüklük, yıllık bazda yüzde 75 artış gösterdi. Fon yatırımcısı sayısı ise 5,7 milyona dayandı.

İSTANBUL: BİR ŞEHİR DEĞİL, FİNANSAL BİR KARA DELİK

2026/04/09/istanbul-finans-merkezi.jpg

Yatırım fonlarındaki paranın coğrafi dağılımı, Türkiye’deki ekonomik merkeziyetçiliği bir kez daha gözler önüne serdi. 5,7 milyon yatırımcının 1,3 milyonu İstanbul’da yaşıyor. Ancak asıl çarpıcı olan rakam, bu kitlenin yönettiği portföyün büyüklüğü.

İlYatırımcı SayısıPortföy Büyüklüğü (TL)
İstanbul1.324.9675,3 Trilyon
Ankara513.125899 Milyar
İzmir458.649447 Milyar
Bursa214.590193 Milyar
Antalya255.400185 Milyar

SERVET 50 YAŞ ÜSTÜNDE

Fon piyasasındaki yaş dağılımı, "gençlerin harcayacak, yaşlıların biriktirecek parası var" tezini doğruluyor. En yüksek portföy değerine sahip grup 722,1 milyar lira ile 50-54 yaş grubu olurken, onları 55-59 yaş grubu takip etti. 75 yaş ve üzerindeki vatandaşların fonlardaki birikimi (553,5 milyar TL), tüm genç kuşakların toplamından katbekat fazla.

ENFLASYONUN ZORUNLU İSTİKAMETİ: FONLAR

2024/05/17/konut-yatirimi2.jpg

Yılbaşından bu yana fon yatırımcısı sayısı yüzde 1,3 artarken, toplam portföy değeri yüzde 2,6 yükseldi. MKK verilerine göre mart sonu itibarıyla piyasada 5,6 milyon yerli gerçek kişi yer alırken, yabancı yatırımcı sayısı 52 bin 871 ile sınırlı kaldı.

Mevduat faizleri ve altın karşısında alternatif arayan orta ve üst gelir grubu, parasını profesyonel fon yönetimlerine emanet ederek enflasyona karşı kalkan oluşturmaya çalıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

