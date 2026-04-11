Servet bu şehirde değerlendi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Türkiye’de yatırım fonu piyasası 2026 yılı Mart sonu itibarıyla tarihi bir eşiği aşarak 8 trilyon 718 milyar liraya ulaştı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 4,9 trilyon lira olan bu büyüklük, yıllık bazda yüzde 75 artış gösterdi. Fon yatırımcısı sayısı ise 5,7 milyona dayandı.

İSTANBUL: BİR ŞEHİR DEĞİL, FİNANSAL BİR KARA DELİK

Yatırım fonlarındaki paranın coğrafi dağılımı, Türkiye’deki ekonomik merkeziyetçiliği bir kez daha gözler önüne serdi. 5,7 milyon yatırımcının 1,3 milyonu İstanbul’da yaşıyor. Ancak asıl çarpıcı olan rakam, bu kitlenin yönettiği portföyün büyüklüğü.

İl Yatırımcı Sayısı Portföy Büyüklüğü (TL) İstanbul 1.324.967 5,3 Trilyon Ankara 513.125 899 Milyar İzmir 458.649 447 Milyar Bursa 214.590 193 Milyar Antalya 255.400 185 Milyar

SERVET 50 YAŞ ÜSTÜNDE

Fon piyasasındaki yaş dağılımı, "gençlerin harcayacak, yaşlıların biriktirecek parası var" tezini doğruluyor. En yüksek portföy değerine sahip grup 722,1 milyar lira ile 50-54 yaş grubu olurken, onları 55-59 yaş grubu takip etti. 75 yaş ve üzerindeki vatandaşların fonlardaki birikimi (553,5 milyar TL), tüm genç kuşakların toplamından katbekat fazla.

ENFLASYONUN ZORUNLU İSTİKAMETİ: FONLAR

Yılbaşından bu yana fon yatırımcısı sayısı yüzde 1,3 artarken, toplam portföy değeri yüzde 2,6 yükseldi. MKK verilerine göre mart sonu itibarıyla piyasada 5,6 milyon yerli gerçek kişi yer alırken, yabancı yatırımcı sayısı 52 bin 871 ile sınırlı kaldı.

Mevduat faizleri ve altın karşısında alternatif arayan orta ve üst gelir grubu, parasını profesyonel fon yönetimlerine emanet ederek enflasyona karşı kalkan oluşturmaya çalıştı.