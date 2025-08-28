Sermaye piyasasında bazı çalışanlara sınav zorunluluğu getirildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), önemli bir düzenlemeye gitti. Yeni düzenleme ile lisansı olmayan sermaye piyasasında görev yapan yardımcı personellerine eğitim ve lisans sınavlarına girme zorunluluğu getirildi.

TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan SPK’nin, “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemeye göre, sermaye piyasasında 31 Ocak 2025’e kadar yardımcı unvanıyla çalışabileceği belirlenen kişiler, bazı şartlarla görevlerini sürdürmeye devam edebilecek.

Bu kapsamda:

31 Ocak 2025 – 31 Ocak 2026 döneminde,

İçeriği Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL) tarafından belirlenecek olan eğitimlerden en az üç kez alınması,

Ve görevin gerektirdiği lisans sınavına en az üç defa girilmesi gerekecek.

Bu şartları sağlayanlar, en geç 31 Ocak 2026’ya kadar yardımcı sıfatıyla görev yapabilecek.

LİSANSI ALANLARA ŞARTLAR UYGULANMAYACAK

Söz konusu süre içerisinde görevin gerektirdiği lisansı başarıyla alan personeller için, belirtilen sınav ve eğitim yükümlülükleri geçersiz sayılacak. Bu durumda, ilgili kişiler için herhangi bir ek şart aranmayacak.

3 YILINI TAMAMLAYANLAR İÇİN EK KISITLAMA

Yatırım kuruluşlarında yardımcı personel olarak 3 yıllık hizmet süresini 31 Ocak 2025’ten sonra dolduran kişiler, gerekli lisansı alamamaları halinde en fazla 31 Ocak 2026 tarihine kadar görevlerine yardımcı sıfatıyla devam edebilecek.