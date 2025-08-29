Savcılık ile belediye anlaştı: Ücretsiz oldu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, kentte bulunan Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlıların tıraşlarını ücretsiz yapıyor.

deprem-2.jpg

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü yerine getiren yükümlüler, merkezdeki yaşlılara saç ve sakal tıraşı yapıyor.

deprem-6.jpg

"ARKADAŞLIK BAĞLARIMIZ KUVVETLENİYOR"

Merkezde aldığı hizmetten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gıyasi Erdoğan, "Burada çok güzel hizmetler görüyoruz. Arzu ettiğimiz şekilde tıraş oluyor. Özel berbere gitsek para vermemize rağmen bu kadar değer görmüyoruz. Tıraş için burada para vermiyoruz. Ayrıca, çok şahane tıraş oluyoruz. Bu yüzden yükümlü kardeşimize de teşekkür ediyoruz. 15 günde olan da var, 1 ayda tıraş olan da var. Burada bulmaca çözüyoruz. Arkadaşlık bağlarımız burada çok kuvvetleniyor. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi paylaşıyoruz. Burada çok farklı hizmetler görüyoruz. Denetimli Serbestlik’ten bu tarz faydalı projeler bekliyoruz. Yükümlü arkadaşlarla dertleşiyoruz. Tıraş olurken bir şey söylesek hiç ikiletmiyorlar. 'Şurası uzun, orayı al' diyoruz alıyor. Bu projede emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

deprem-3.jpg

deprem-4.jpg

deprem-5.jpg

Kaynak:DHA

