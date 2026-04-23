Savaş vurdu! Dünya borsaları kırmızıya döndü

Küresel piyasalar, Ortadoğu’da suların durulmaması ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle negatif bir tabloya uyandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile olan ateşkesi uzatmasına rağmen, İran cephesinden gelen sert açıklamalar ve İsrail bağlantılı gemilere el konulması, barış umutlarını gölgeledi.

Avrupa ve Asya borsalarında satış dalgası hakim olurken, yatırımcılar bölgedeki belirsizliklerin enerji ve tedarik zincirine olan etkisinden endişe ediyor.

AVRUPA’DA FRANSA HARİÇ HER YER "KIRMIZI"

Avrupa borsaları, günün ilk yarısında Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanırken genel seyir ekside kaldı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kayıpla 611,4 puana geriledi.

Kıta genelindeki veriler şu şekilde:

İngiltere (FTSE 100): Yüzde 0,6 azalışla 10.412 puan.

Almanya (DAX 40): Yüzde 0,5 değer kaybıyla 24.082 puan.

İtalya (FTSE MIB 30): Yüzde 0,3 düşüşle 47.631 puan.

İspanya (IBEX 35): Yüzde 0,8 kayıpla 17.860 puan.

Fransa (CAC 40): İstisnai olarak yüzde 0,3 artışla 8.181 puanda seyrediyor.

Ekonomik tarafta İngiltere'nin bütçe açığı, 2025/2026 mali yılında kamu sektörünün net borçlanmasının 132 milyar sterlin olmasıyla son 6 yılın en düşük seviyesine gerilese de, jeopolitik riskler bu olumlu veriyi baskıladı.

İRAN’DAN SERT MESAJ: "HÜRMÜZ BEYAZ ÇİZGİMİZ"

Asya piyasalarında ise Güney Kore dışında tam bir karamsarlık hakim. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın "Ateşkes, dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği sürece anlamlıdır" çıkışı ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun deniz güvenliğini gerekçe göstererek iki yabancı gemiye el koyması piyasalardaki risk iştahını bıçak gibi kesti.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Hindistan’da ise Sensex endeksi yüzde 0,9 düşüşle 77.846 puana çekildi. Tek teselli olan Güney Kore'nin Kospi endeksi, beklentileri aşan yüzde 1,7'lik büyüme rakamıyla yüzde 0,9 yükseldi.

DEVLER HEDEF KÜÇÜLTÜYOR

Küresel kriz otomotiv devlerini de vurdu. Volkswagen, Çin pazarındaki orta vadeli satış hedefini 4 milyondan 3,2 milyona revize etti. Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği için Japonya ve Yeni Zelanda başbakanları telefon trafiği gerçekleştirirken; Güney Kore ve Vietnam, enerji güvenliği için 12 ayrı mutabakat zaptı imzalayarak 2030 yılına kadar 150 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koydu.

Analistler; önümüzdeki saatlerde açıklanacak olan hizmet, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, savaşın reel ekonomi üzerindeki tahribatını daha net ortaya koyacağını belirtiyor.