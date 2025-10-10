Şarj sorununu çözecek istasyonu açıkladı

Yayınlanma:
Elektrikli araç kullananlara müjde! Bakan Fatih Kacır, şarj sorununu çözecek istasyonu açıkladı. Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ikinci çağrısı tamamlandı.

Elektrikli araç kullananların en büyük sorunu ve alacakların aklındaki en büyük soru işareti olan şarj sorununu çözmek içim girişimlere başlandı.

Özellikle uzun yolda, yolda geçirilen süreyi uzatan hızlı şarj istasyonlarının azlığı bayram zamanlarında mola yerlerinde oluşan şarj kuyrukları ile gündeme gelirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yatırım desteğini duyurdu.

ŞARJ SORUNUNU ÇÖZECEK İSTASYONU AÇIKLADI

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ikinci çağrısını tamamladıklarını belirterek, "81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programımızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar TL'lik yatırım için 300 milyon TL'yi aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

