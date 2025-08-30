Şanlıurfa'da "Biberim az geldi görümcemin nazarı değdi" diyenlere kötü haber

Şanlıurfa’da biber hasadının başlamasıyla birlikte Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Urfanatik'in haberine göre denetimlerde hileli satış yaptıkları ortaya çıkanlarla ilgili işlem başlatıldı.

Karaköprü Zabıta Müdürü Satıcı, Urfa halkının biberle ilgili farklı inanışları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"HİLEYİ KİMSE FARK ETMİYOR"

"Seyyar satıcıların yaptığı hileyi kimse fark etmiyor. Bu yıl birçok kişi ‘Biberim az kesti, makinada çaldı, temizleyenler eksiltti, görümcemin eltimin nazarı değdi’ diye konuşuyor. Ama kimse asıl hilenin seyyar satıcılar tarafından yapıldığını fark etmedi. Vatandaşlarımızdan ricamız, biberlerini mutlaka güvenilir yerden almalarıdır.”

Karaköprü Belediyesi'nden yapılan açıklamada da denetimlerin biber sezonu boyunca aralıksız süreceği duyuruldu ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.