Salgın vurdu ABD Türkiye'den milyonlarca yumurta aldı

ABD’de ortaya çıkan kuş gribi salgını, ülkedeki yumurta üretimini ciddi ölçüde sekteye uğratırken, Türkiye’den yapılan ihracat 8 ayda yüzde 406 oranında artış gösterdi.

2024 yılı sonlarında ABD genelinde başlayan kuş gribi salgını, ülkedeki yumurta tedarik zincirinde büyük aksamalara neden oldu. Salgın nedeniyle çok sayıda kümes hayvanının itlaf edilmesi, üretimin yavaşlamasına yol açtı. Bu gelişmeler, ABD'yi alternatif tedarikçiler aramaya yöneltti ve Türkiye bu boşluğu hızla doldurdu.

238 MİLYON DOLARLIK YUMURTA İHRACATI

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, toplamda 46 farklı ülkeye gerçekleştirdiği yumurta ihracatından 238 milyon dolar gelir elde etti.

Bu dönemde en fazla yumurta ihraç edilen ülkeler arasında Irak 66 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Onu, 45 milyon dolarla Rusya, 17 milyon dolarla ABD, 16 milyon dolarla Kazakistan, 15 milyon dolarla BAE ve 14 milyon dolarla İtalya takip etti.

Geçen yıl aynı dönemde ABD’ye yapılan ihracat 3,5 milyon dolar seviyesindeyken, bu yılın ilk 8 ayında bu rakam 17,7 milyon dolara yükseldi. Böylelikle ABD’ye ihracatta yüzde 406 artış kaydedilmiş oldu. Aynı şekilde İtalya’ya yapılan ihracat da 3 milyon dolardan 14 milyon dolara çıkarak önemli bir artış gösterdi.

“KUŞ GRİBİ DALGASINDAN FAYDALANDIK”

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, üreticilerin yılda 2,6 milyon ton piliç eti ve 23 milyar adet yumurta ürettiğini belirtti.

Girit, ABD ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede kuş gribi vakalarının yoğunlaştığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Kuş gribi, hava koşullarına bağlı olarak bazı ülkelerde dönemsel olarak görülüyor. Bir yerde vaka başladığında, göçmen kuşlar ve benzeri faktörlerle başka ülkelere de taşınıyor. Ancak bu her ülkeyi aynı anda etkilemiyor. Biz, salgının olmadığı ülkelerden biri olarak bu durumdan faydalandık. ABD ve Brezilya’da üretim durunca, Türkiye önemli bir tedarikçi olarak öne çıktı.”

“TÜRK YUMURTASIYLA YENİ PAZARLAR TANIDI”

Türkiye’nin farklı ülkelere ihracat kapasitesini artırdığını vurgulayan Girit, Türk yumurtasının kalitesinin yeni pazarlarda tanınmaya başladığını söyledi.