Sabancı'dan sürpriz hamle: Carrefoursa ve Teknosa listede!

Sabancı Holding, düşük net kâr marjına sahip iştiraklerini elden çıkarma olasılığını gündemine aldı. Cuma günü analistlerle yapılan toplantıda, holdingin mevcut operasyonlarını detaylı şekilde değerlendirdiği ve bazı iştiraklerden çıkış planladığı belirtildi.

Reuters'ın haberinde analist notlarına göre Carrefoursa ve Teknosa, satış sürecinde öncelikli olarak değerlendirilebilecek şirketler arasında öne çıktı.

DÜŞÜK KÂRLILIKTAN ÇIKIŞ STRATEJİSİ

Toplantıya dair İş Yatırım notunda, Sabancı Holding’in bazı iş kollarından kısa sürede çıkabileceği, bazılarını ise dönüşüm sonrası elden çıkarabileceği ifade edildi.

Notta, “Gıda perakendesi çıkılması planlanan sektörlerden biri. Teknosa tarafında dijital dönüşüm (pazar yeri modeli) başarılı olmazsa satış gündeme gelebilir” değerlendirmesi yer aldı.

Sabancı Holding, gıda perakendeciliğinde Carrefoursa ile faaliyet gösteriyor.

Borsa İstanbul’da haberin ardından Carrefoursa hisseleri yüzde 9’a yakın yükselirken, Teknosa hisseleri yüzde 1 civarında değer kaybetti.

Aynı saatlerde Sabancı Holding hisseleri ise yüzde 1,8 artışla işlem gördü.

OPERASYONLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Deniz Yatırım tarafından yayımlanan analist notunda, toplantıda holdingin operasyonlarını gözden geçirdiği ve daha yüksek özkaynak kârlılığı sağlayacak alanlara odaklanacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Düşük özkaynak kârlılığına ek olarak, holdingin döviz girdisi yüksek ve regülasyon etkisi sınırlı sektörlere yönelme stratejisi kapsamında ilk aşamada Carrefoursa ve Teknosa satış potansiyeli taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Kordsa’nın sermaye artırımıyla finansal yapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği, bu adımın sonuçsuz kalması durumunda Kordsa operasyonlarının da satış masasına gelebileceği kaydedildi.

KÂRLILIKLARDA BÜYÜK FARKLAR VAR

Analist notlarında yer alan verilere göre Sabancı Holding’in halka açık iştiraklerinin özkaynak kârlılık oranları dikkat çekici düzeyde farklılık gösteriyor:

Akbank: %20,1

Agesa: %68

Aksigorta: %43

Brisa: %-1,8

Kordsa: %-10,5

Akçansa: %5,0

Çimsa: %6,5

Enerjisa Enerji: %-2,3

Teknosa: %-104,9

Carrefoursa: %-311,6

Bu veriler, holdingin neden bazı iştiraklerini gözden geçirdiğini açıkça ortaya koyuyor.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA VURGU

İş Yatırım ayrıca Sabancı Holding’in enerji ve iklim teknolojileri alanlarında çok sayıda girişim yatırımı yaptığını hatırlatarak, Enerjisa Üretim’in halka arz sürecine hazır olduğunu ve piyasa koşulları uygun olduğunda halka açılabileceğini belirtti.

GETİRİ ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİ

Deniz Yatırım notunda, holdingin önümüzdeki dönemde getiri odaklı büyüme stratejisini benimseyeceği ifade edildi.

Planlanan büyüme kriterleri şu şekilde sıralandı:

Portföyle uyumlu sektör ve coğrafyalara yatırım yapılması,

Getiri potansiyeli yüksek yeni alanlara odaklanılması (azınlık ortaklıklar da dahil),

Sorunlu varlıklarda fırsatların değerlendirilmesi,

Türkiye ve gelişmiş ülke pazarlarında yatırım fırsatlarının incelenmesi,

Yüksek çarpanlara sahip sektörlerde ölçeklenebilir şirketlerin hedeflenmesi,

Yatırımlarda daha yüksek getiri oranlarının amaçlanması.

Notta ayrıca, bankacılık, finansal hizmetler ve enerji iş kollarının Sabancı Holding’in temel alanları olmaya devam edeceği vurgulandı.