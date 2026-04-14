Roblox'tan Türkiye açıklaması: Geri mi dönüyor?

Ağustos 2024'ten beri Türkiye'de yasaklı olan dünya devi Roblox, "Roblox Kids" ve "Roblox Select" sistemlerini duyurdu. Şirketin Global Kamu Politikaları Başkanı, BTK ile yürütülen görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, görüşmelere ilişkin konuştu.

Dijital dünyanın dev oyun ve üretim platformu Roblox Corporation, Türkiye'deki erişim engelini kaldırmak için yürüttüğü diplomaside vites yükseltti. Platform, çocuk güvenliğini en üst seviyeye taşıyan iki yeni hesap türünü ve katı denetim mekanizmalarını devreye alarak Türkiye'deki regülasyonlara tam uyum sinyali verdi.

YENİ DÖNEM: YAŞA GÖRE DİJİTAL DUVARLAR

Roblox, kullanıcılarını yaş gruplarına göre iki ana kampa ayırarak güvenlik açıklarını kapatmayı hedefliyor:

Roblox Kids (5-8 Yaş): Bu gruptaki çocukların hesapları otomatik olarak "korumalı" moda alınacak. İletişim (sohbet) özellikleri tamamen kapalı olacak ve sadece en düşük risk seviyesindeki içeriklere erişebilecekler.

Roblox Select (9-15 Yaş): İçerik yelpazesi biraz daha genişlese de, yapay zeka ve manuel filtreler bu grubun üzerinde 7/24 çalışacak.

16 Yaş ve üzeri: Kullanıcılar ancak 16 yaşını doldurduklarında standart (kısıtlamasız) hesaplara geçiş yapabilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 'YÜZ TANIMA' GELİYOR

Yasaklanma gerekçelerinden biri olan "sahte yaş beyanı" sorununa Roblox, yüz tanıma teknolojisiyle yanıt veriyor.

Dünya genelindeki kullanıcıların yarısından fazlasının tamamladığı bu sistem, Türkiye'ye dönüşte de en kritik güvenlik katmanı olacak. Ayrıca ebeveynler, artık çocuklarının kimlerle konuştuğunu ve hangi oyunda ne kadar vakit geçirdiğini anlık olarak izleyebilecek.

"BTK İLE GÖRÜŞMELER VERİMLİ"

Şirketin Global Kamu Politikaları Başkanı Nicky Jackson Colaco, Türkiye pazarı için umut verici açıklamalarda bulundu:

"Türkiye’de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK ile yürüttüğümüz diyaloglar oldukça verimli geçti. Güvenlik sistemlerimizi Türkiye’deki otoritelerin beklentilerine göre geliştirdik. Türkiye'deki geliştirici ve oyuncu topluluğuna en güvenli şekilde dönmeyi dört gözle bekliyoruz."

YAZILIMCI GENÇLERİN GÖZÜ YOLDA

Roblox'un kapalı kalması sadece çocukların oyun oynamasını engellemedi, aynı zamanda platform üzerinde oyun geliştirip dolar üzerinden gelir elde eden Türkiye'deki binlerce genci de ekonomik olarak vurdu.

Türkiye, 9 milyon kullanıcı ile Roblox'un en büyük pazarlarından biriydi. Platformun açılması, "evden çalışan" binlerce genç yazılımcının yeniden küresel ekonomiye entegre olmasının önünü açabilir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

