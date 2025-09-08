Resmi Gazete'de yayımlandı: Maydonoz döner satışa çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Maydonoz döner satışa çıkarıldı
Yayınlanma:
TMSF tarafından satışa çıkarılan Maydonoz Döner'in satış ihalesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu ilan, 8 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

SATIŞ KAPSAMINA HANGİ VARLIKLAR GİRİYOR?

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük içerisinde yer alan şirketler şunlar:

Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ

Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ

Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ

Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ

Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ

Bu firmalara ait varlık, hak, mal ve sözleşmelerin tamamı satış paketine dahil edildi.

MARKALAR DA SATIŞTA

Söz konusu bütünlük içerisinde, franchise sistemiyle faaliyet gösteren “Maydonoz Döner” markalı döner restoran zincirinin yanı sıra, “My Fried Chicken” isimli çıtır tavuk restoran zinciri de bulunuyor. Ayrıca bu işletmelerin et ve tavuk üretimiyle ilgili tüm hakları ve sözleşmeleri de satış kapsamına alındı.

MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNAT AÇIKLANDI

TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel, 2 milyar 801 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin, bu bedelin %10’una denk gelen 280,1 milyon TL teminatı yatırması gerekiyor.

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

İhale, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki Büyükdere Caddesi No:143 adresinde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Ekonomi
Hükümet zorla yapacak: Herkesin maaşını kesecek
Hükümet zorla yapacak: Herkesin maaşını kesecek
OVP'de dikkat çeken adım: Esnek çalışma ve 25 yaş altı öğrencilere BES geliyor!
OVP'de dikkat çeken adım: Esnek çalışma ve 25 yaş altı öğrencilere BES geliyor!