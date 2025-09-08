Resmi Gazete'de yayımlandı: Maydonoz döner satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu ilan, 8 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

SATIŞ KAPSAMINA HANGİ VARLIKLAR GİRİYOR?

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük içerisinde yer alan şirketler şunlar:

Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ

Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ

Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ

Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ

Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ

Bu firmalara ait varlık, hak, mal ve sözleşmelerin tamamı satış paketine dahil edildi.

MARKALAR DA SATIŞTA

Söz konusu bütünlük içerisinde, franchise sistemiyle faaliyet gösteren “Maydonoz Döner” markalı döner restoran zincirinin yanı sıra, “My Fried Chicken” isimli çıtır tavuk restoran zinciri de bulunuyor. Ayrıca bu işletmelerin et ve tavuk üretimiyle ilgili tüm hakları ve sözleşmeleri de satış kapsamına alındı.

MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNAT AÇIKLANDI

TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel, 2 milyar 801 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin, bu bedelin %10’una denk gelen 280,1 milyon TL teminatı yatırması gerekiyor.

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

İhale, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki Büyükdere Caddesi No:143 adresinde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilecek.