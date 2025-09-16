Rekabet Kurumu'ndan Star TV kararı

Rekabet Kurumu, OGM Prodüksiyon ile Star TV hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasının, tarafların sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle birlikte sonlandırıldığını açıkladı.

TAAHHÜTLER KABUL EDİLDİ, SORUŞTURMA BİTTİ

Dizi ve film yapımcılığı alanında faaliyet gösteren OGM Prodüksiyon ile ulusal yayın yapan Star TV’nin, rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla hakkında başlatılan inceleme tamamlandı. Tarafların Rekabet Kurulu'na sunduğu taahhütlerin yeterli görülmesiyle birlikte soruşturma sonuçlandırıldı.

NEYLE SUÇLANIYORLARDI?

İnceleme kapsamında, OGM ile Star TV arasında yapılan anlaşmaların, her iki tarafın da diğer yapımcılar veya yayıncılarla iş birliği yapmasını engellediği öne sürülmüştü. Rekabet Kurulu, bu sözleşmelerin piyasada rekabeti kısıtlayıcı etkiler yarattığını değerlendirerek süreci başlatmıştı.

REKABET ENGELİ ORTADAN KALKTI

Sunulan taahhütlerin kabul edilmesiyle, artık Star TV’nin OGM dışında diğer yapım şirketleriyle çalışmasının ve OGM’nin de farklı televizyon kanallarına yapım sunmasının önü açıldı. Böylece münhasırlık içeren anlaşmanın rekabet üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılmış oldu.