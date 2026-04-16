Rapor yayımlandı: Gümüşe hücum var

Dünyanın gözü kulağı emtia piyasalarındayken, Silver Institute (Gümüş Enstitüsü) tarafından yayımlanan yıllık görünüm raporu, sarsıcı bir gerçeği ortaya koydu. Küresel gümüş piyasası, güçlü yatırım talebi ve gerileyen arz nedeniyle üst üste altıncı yılında da "açık" verecek.

YATIRIM TALEBİ PATLADI, SANAYİ ÇÖKTÜ

Rapora göre, 2026 yılında gümüş piyasasındaki açık yüzde 15 genişleyerek 46,3 milyon onsa ulaşacak. En dikkat çekici veri ise talebin niteliğinde gizli:

Yatırım Talebi: Gümüş külçe ve madeni paralara yönelik talep yüzde 18 artış gösterdi.

Sanayi ve Üretim: Endüstriyel uygulamalar, mücevher, fotoğrafçılık ve gümüş eşya alanlarındaki kullanım ise yüzde 2 geriledi.

Bu veriler; gümüşün bir üretim maddesi olmaktan çıkıp, tıpkı altın gibi bir "sığınak" haline geldiğini gösteriyor. Tüketiciler, sanayi üretimi yerine "yastık altı" yatırıma yönelmiş durumda.

ARZ GERİLİYOR: MADENLERDEN KÖTÜ HABER

Toplam gümüş arzının bu yıl yüzde 2 oranında düşmesi bekleniyor. Maden üretimindeki hafif gerileme ve üreticilerin riskten korunma (hedging) faaliyetlerindeki azalma, piyasadaki gümüş miktarını daraltıyor. Geri dönüşüm faaliyetlerindeki yüzde 7’lik artış ise bu dev açığı kapatmaya yetmiyor.

SAVAŞ GÖLGESİNDE GÜMÜŞÜN GELECEĞİ

Silver Institute (Gümüş Enstitüsü), Ortadoğu’daki gerilimin ve özellikle İran’daki savaş ortamının kısa vadeli fiyat tahminlerini zorlaştırdığını belirtti.

Ancak enstitü, çatışmanın kontrol altına alınacağı varsayımıyla, 2026’nın geri kalanı için gümüşten umutlu. Raporda, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonu durdurmak için uygulanan parasal sıkılaşma (yüksek faiz) politikalarının kalıcı olmayacağı öngörüsüne yer verildi.