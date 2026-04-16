Rapor yayımlandı: Gümüşe hücum var

Yayınlanma:
Küresel ekonomide fırtına dinmiyor. Enflasyon ve savaş korkusuyla birikimlerini korumaya çalışan milyonlar, gümüşe hücum etti. Gümüş Enstitüsü, piyasadaki arz açığının 2026’da yüzde 15 daha büyüyeceğini duyurdu.

Dünyanın gözü kulağı emtia piyasalarındayken, Silver Institute (Gümüş Enstitüsü) tarafından yayımlanan yıllık görünüm raporu, sarsıcı bir gerçeği ortaya koydu. Küresel gümüş piyasası, güçlü yatırım talebi ve gerileyen arz nedeniyle üst üste altıncı yılında da "açık" verecek.

YATIRIM TALEBİ PATLADI, SANAYİ ÇÖKTÜ

Rapora göre, 2026 yılında gümüş piyasasındaki açık yüzde 15 genişleyerek 46,3 milyon onsa ulaşacak. En dikkat çekici veri ise talebin niteliğinde gizli:

Çin piyasadan topladı: Gümüşü olan paniklediÇin piyasadan topladı: Gümüşü olan panikledi

Yatırım Talebi: Gümüş külçe ve madeni paralara yönelik talep yüzde 18 artış gösterdi.

Sanayi ve Üretim: Endüstriyel uygulamalar, mücevher, fotoğrafçılık ve gümüş eşya alanlarındaki kullanım ise yüzde 2 geriledi.

Bu veriler; gümüşün bir üretim maddesi olmaktan çıkıp, tıpkı altın gibi bir "sığınak" haline geldiğini gösteriyor. Tüketiciler, sanayi üretimi yerine "yastık altı" yatırıma yönelmiş durumda.

ARZ GERİLİYOR: MADENLERDEN KÖTÜ HABER

Toplam gümüş arzının bu yıl yüzde 2 oranında düşmesi bekleniyor. Maden üretimindeki hafif gerileme ve üreticilerin riskten korunma (hedging) faaliyetlerindeki azalma, piyasadaki gümüş miktarını daraltıyor. Geri dönüşüm faaliyetlerindeki yüzde 7’lik artış ise bu dev açığı kapatmaya yetmiyor.

SAVAŞ GÖLGESİNDE GÜMÜŞÜN GELECEĞİ

Silver Institute (Gümüş Enstitüsü), Ortadoğu’daki gerilimin ve özellikle İran’daki savaş ortamının kısa vadeli fiyat tahminlerini zorlaştırdığını belirtti.

İslam Memiş altın ve gümüş için "O gün" dediİslam Memiş altın ve gümüş için "O gün" dedi

Ancak enstitü, çatışmanın kontrol altına alınacağı varsayımıyla, 2026’nın geri kalanı için gümüşten umutlu. Raporda, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonu durdurmak için uygulanan parasal sıkılaşma (yüksek faiz) politikalarının kalıcı olmayacağı öngörüsüne yer verildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ekonomi
Z kuşağı büyük çoğunlukla bu üç mesleği tercih ediyor:
Z kuşağı büyük çoğunlukla bu üç mesleği tercih ediyor:
Burgan Bank'ta üst düzey atama: Elçin Kitapçı getirildi
Burgan Bank'ta üst düzey atama: Elçin Kitapçı getirildi