Pos komisyonlarına düzenleme geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile POS komisyon oranlarında düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklik, ticari kredi limitleri ve üye işyeri ücretlerini de kapsıyor.

KREDİ VE BANKA KARTLARI İÇİN ORANLAR AYRILDI

POS komisyon uygulamasında kart türlerine göre farklı oranlar belirleyen TCMB, mal ve hizmet alışverişlerinde geçerli olan %3,56 oranını kredi ve banka kartları için ayırdı. Kredi kartları için uygulanan komisyon oranında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, banka kartı işlemlerinde azami komisyon oranı %1,04’e indirildi.

BLOKELİ İŞLEMDE MAKSİMUM SÜRE AZALTILDI

POS komisyonu yerine bloke uygulamasını seçen iş yerleri için de yeni bir düzenleme getirildi. Daha önce 40 gün olan azami bloke süresi, banka kartı işlemlerinde en fazla 15 gün olarak yeniden belirlendi.

FONLAMA MALİYETİNE GÖRE AYRIM YAPILDI

Kartlı ödeme sistemlerinin işletim maliyetlerini karşılamak amacıyla alınan POS komisyonları, kredi kartlarında ek olarak fonlama maliyetini de içeriyor. Çünkü kredi kartlarında kullanıcıya sunulan borçlanma imkânı, bankalara ek bir maliyet yüklüyor. Yeni düzenleme ile birlikte banka kartlarındaki komisyon oranları, bu ek fonlama maliyeti göz önüne alınmadan belirlendi.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Banka kartları için belirlenen yeni oranlar; ön ödemeli kartlarla yapılan işlemlerde ve hesaptan hesaba gerçekleşen işyeri ödemelerinde de geçerli olacak. Söz konusu değişiklikler, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.