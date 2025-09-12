Pizzada kanatlı eti çikolatada ilaç çıktı!

Pizzada kanatlı eti çikolatada ilaç çıktı!
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ihlali listesini güncelledi. Listeye giren yeni ürünlerde sakatat, kanatlı eti, ülaç etken maddesi, gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya gibi bir çok hille çıktı.ç

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye yeni ürünler eklendi.

Halk sağlığını ihmal ederek gıda güvenliğini tehlikeye sokan hille ve ihmallere karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi. Listeye 3 yeni ihlal eklendi. Daha önce ilaç tespit edilen Ginseng adlı ürün yine aynı ihlalle listede yer aldı.

"Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine ise 19 yeni ürün eklendi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

