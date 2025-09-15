Piyasalarda pozitif açılış: Borsa yükselişle açıldı!

Piyasalarda pozitif açılış: Borsa yükselişle açıldı!
Yayınlanma:
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe artışla başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 45.894,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.606,97 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kazançla 22.236,14 puana tırmandı.

Fed'in çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası faiz indirimi beklentileri güçlenirken, Banka'nın çarşamba günü politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Borsa İstanbul'da karar rallisi! Kurultay davası ertelendi yükseliş geldiBorsa İstanbul'da karar rallisi! Kurultay davası ertelendi yükseliş geldi

Yarın başlayacak iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'in ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar için önem taşıyor.

piyasaa.jpg

ABD Başkanı Donald Trump ise Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan ticaret cephesinde, ABD ile Çin heyetlerinin İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin haber akışı takip edilirken, Trump görüşmelerinin "çok iyi" geçtiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, "ABD ile Çin arasında Avrupa'da düzenlenen büyük ticaret toplantısı çok iyi geçti. Toplantı kısa süre içinde sona erecek. Ülkemizdeki gençlerin kurtarmayı çok istedikleri 'belli bir' şirketle ilgili de bir anlaşma sağlandı. Çok mutlu olacaklar. Cuma günü Başkan Şi (Cinping) ile görüşeceğim. İlişkilerimiz çok güçlü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin heyetiyle yapılan müzakereler sonucunda TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesine olanak sağlayacak bir çerçeve anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kurumsal tarafta da ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin üst yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığının bildirilmesinin ardından yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri ise Çin'in şirketin tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini belirleyerek başlattığı soruşturmayı derinleştirme kararı almasıyla yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Kaynak:AA

