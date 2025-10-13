Piyasadaki en ucuz minivan Çin'den geliyor: Fiyatı şok edici!

Bu gidişle Çin, Avrupa otomobil pazarına hakim olacak. Covid-19 sonrası fiyat artışının ardından, Eski Kıta, birikmiş tasarruflardan gelen satın alma gücünü kaybetmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla, tüm koşullar eşit olduğunda, en son teknolojiyi en iyi fiyatlarla sunan Çin otomobillerini kullanan sürücü sayısının giderek artacağını göreceğiz. Avrupa Komisyonu, 15.000 ila 20.000 avro arasında bir fiyata sahip olması beklenen bir elektrikli otomobil geliştirerek bir çözüm üzerinde çalışıyor. Çin otomobil endüstrisi, ihtiyacınız olan her şeye sahip düşük maliyetli şarj edilebilir araçlar sunduğu için, tarifeler ve teşvikler yeterli görünmüyor.

En yeni çözüm, SAIC , General Motors ve Wuling ortak girişimi tarafından üretilen ve piyasadaki en uygun fiyatlı minivan olarak lanse edilen Xingguang 730 adlı bir minivan . Asya menşeli araç, 4,91 metre uzunluğunda, 1,85 metre genişliğinde ve 1,77 metre yüksekliğinde olup, 2,91 metre dingil mesafesine sahip. Araç, eşi benzeri görülmemiş bir konfigürasyona sahip yedi kişilik bir iç mekana sahip: Birinci ve ikinci sıra koltuklar dört ayrı koltuktan oluşurken, üçüncü sıra geniş bir kanepe sayesinde üç yolcuya kadar oturma kapasitesine sahip.

YENİ ÇİN MPV'SİNİN ÖZELLİKLERİ

2+2+3 konfigürasyonu, ilk iki sıradaki yolcular için olağanüstü konfor sağlamak üzere tasarlandı ve ek koltuklar daha rahatsız bir konuma yerleştirilirken yine de acil durum çözümleri sunuyor. Boyutlar şöyle: uzunluk: 4,91 m, genişlik: 1,85 m, yükseklik: 1,77 m ve dingil mesafesi: 2,91 m. Çok yakıtlı bir platform üzerine inşa edilen MPV , benzinli ve plug-in hibrit versiyonlarıyla da sunulacak. 54,5 ve 60 kWh'lik iki %100 elektrikli versiyon da benzer menziller sunuyor. S modeli, 450 km menzile sahip daha küçük bataryaya sahipken, daha büyük batarya 500 km menzil sunuyor.

Wuling, kompakt Hongguang Mini EV modeliyle Çin'in en uygun fiyatlı markaları arasında yer alıyor. Temel versiyon yaklaşık 3.600 €'ya satın alınabiliyor. Marka Avrupa'ya da giriş yaptı. Alman şirketi ARI Motors, 15.990 €'ya satılan Ari Poli modelini tanıttı. Yaklaşık 5 metrelik Xingguang 730 minivan, Çin'de 13.000 €'ya eşdeğer bir fiyata satılıyor.