Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz

2025 yılı başından bu yana gümüş fiyatları, güçlü sanayi talebi ve artan güvenli liman arayışıyla önemli bir yükseliş kaydetti. Bu süreçte gümüş, altına kıyasla daha yüksek bir getiri sundu.

YÜKSELİŞTE NE ETKİLİ OLDU?

Jeopolitik risklerin ve arz tarafındaki sıkıntıların devam ettiği ortamda, yatırımcıların güvenli liman arayışları gümüşe olan ilgiyi artırdı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler ile birlikte, yatırımcıların altına alternatif ürünlere yönelmesi gümüşteki yükselişi destekledi.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 31,4 PRİM YAPTI

Hem değerli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, 2024’ü 29,24 dolar seviyelerinde kapatmıştı. 27 Ağustos 2025 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 38,42 dolara yükseldi. Bu da yıl başından bu yana yaklaşık %31,4’lük bir artış anlamına geliyor.

Aynı dakikalarda ons altın ise 3.377 dolardan işlem görürken, 2024'ü 2.623 dolardan kapatan altın bu süreçte %28,74 oranında değer kazandı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ 40 DOLAR DİRENCİNDE

Son günlerde 37,20 ile 39,15 dolar arasında hareket eden gümüşte, yatırımcılar şimdi gözlerini 40 dolar seviyesinin geçilip geçilmeyeceğine çevirmiş durumda.