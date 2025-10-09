Otomotiv devinde işler yolunda gitmiyor!

Otomotiv devinde işler yolunda gitmiyor!
Yayınlanma:
Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu’nun lüks markası Porsche, yılın ocak-eylül döneminde küresel araç teslimatlarında yüzde 6’lık düşüş yaşadı. Gerilemede Çin ve Avrupa pazarlarında azalan talep etkili oldu.

Porsche, yılın ocak-eylül dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, lüks otomobil üreticisinin araç teslimatları, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 212 bin 509'a geriledi.

porrr.jpg

LÜKS SEGMENTTE ZORLU PAZAR KOŞULLARI

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yüzde 26’lık düşüşle 32 bin 195 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, "Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında özellikle lüks segmentte zorlu pazar koşulları ve Çin pazarındaki yoğun rekabet yer alıyor." denildi.

Alman üreticinin Çin'e yaptığı teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 64 bin 446'ya ulaşırken, Almanya içindeki teslimatları ise yüzde 16 azalarak 22 bin 492'ye indi.

Alman üreticinin Almanya hariç Avrupa’da satışları da yüzde 4 düşüşle 50 bin 286'ya geriledi.

Tamamen ihracata bağımlı olan Porsche, zayıf talep, önemli bir pazar olan Çin'deki rekabet baskısı ve ABD'nin gümrük vergilerini artırması nedeniyle geçen ay bu yıla ilişkin beklentilerini düşürmüştü.

Kaynak:AA

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Ekonomi
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi