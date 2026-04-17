Otomobilden füzeye! Trump'tan otomotiv devlerine silah üretim çağrısı!

Tump yönetimi , otomobil şirketlerinin ve diğer Amerikan üreticilerinin silah üretiminde daha büyük bir rol oynamasını istiyor; bu uygulama II. Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri, General Motors CEO'su Mary Barra ve Ford Motor CEO'su Jim Farley de dahil olmak üzere birçok dev şirketin yöneticileriyle görüşmeler yaptı.

OTOMOBİLDEN FÜZEYE: AMERİKAN SANAYİSİNDE 'SAVAŞ DURUMU' İLANI!"

Ukrayna ve İran'daki savaşlar ABD'nin askeri stoklarını azalttığı için Pentagon, bu şirketlerin personelini ve üretim kapasitesini kullanarak mühimmat ve diğer askeri teçhizat üretimini artırmakla ilgileniyor.

Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, otomobil üreticileriyle yapılan görüşmelerin ön hazırlık niteliğinde ve kapsamlı olduğunu belirtti. Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD otomobil üreticilerinin geleneksel savunma şirketlerini desteklemeleri gerekebileceğini ve şirketlerin savunma işlerine hızla geçiş yapıp yapamayacaklarını sorguluyor.

GE Aerospace ve araç ve makine üreticisi Oshkosh da Pentagon yetkilileriyle görüşmelerde bulunan şirketler arasında yer alıyor.

Pentagon yetkililerinden birinin açıklamasına göre, Savunma Bakanlığı "Askerlerimizin belirleyici üstünlüğünü korumasını sağlamak için mevcut tüm ticari çözümlerden ve teknolojilerden yararlanarak savunma sanayi tabanını hızla genişletmeye kararlıdır."dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth daha önce de imalatı "savaş durumuna" getirmekten bahsetmişti.

Görüşmeler İran savaşı öncesinde başlamıştı, Pentagon bunu ulusal güvenlik meselesi olarak ilan etti.

Wall Street Journal kaynaklarına göre görüşmeler İran savaşı öncesinde başlamıştı. Çatışmanın ABD'nin mühimmat tedarikine getirdiği baskı, ordunun mühimmat ve füze ve insansız hava aracı karşıtı teknoloji gibi taktik teçhizat tedarikini hızla artırmak için daha fazla ticaret ortağına ihtiyaç duyduğunun bir başka işaretidir.

Amerikan üretim şirketlerinin yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, Savunma Bakanlığı temsilcileri silah üretimindeki artışı ulusal güvenlik meselesi olarak sundular.

Yetkililer, şirketlerin yerel üretim kapasitesini desteklemeye yardımcı olup olamayacaklarını sordu. Ayrıca iş dünyası liderlerinden, sözleşme şartlarından ihale sürecindeki engellere kadar, ek savunma işleri üstlenmenin önündeki engelleri belirlemelerini istediler.

Örneğin Oshkosh, ABD ordusu ve müttefikleri için taktik birlik taşıma araçları üretiyor, ancak şirketin 10,5 milyar dolarlık gelirinin büyük kısmı savunma ile ilgili değil.

Pentagon'un yakın zamanda talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık bütçe, bakanlığın modern tarihindeki en büyük bütçe olacak ve mühimmat ve insansız hava aracı üretimine önemli yatırımlar yapılmasını öngörüyor: Trump, modern tarihteki en yüksek savunma bütçesini talep etti .

GENERAL MOTORS VE FORD TEKRAR YARDIM EDECEK Mİ?

Trump yönetimi daha önce de Amerikan otomobil üreticilerine çağrıda bulunmuştu. General Motors ve Ford, Covid-19 salgınının başlangıcında on binlerce solunum cihazı üretmek için tıbbi ekipman üreticileriyle güçlerini birleştirmişti.

Yerli üretimin askeri ihtiyaçlara yönlendirilmesinin emsalleri zaten mevcut. Detroit'teki otomobil üreticileri, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın "Demokrasi Cephaneliği"nin bir parçası olarak bombardıman uçakları, uçak motorları ve kamyon üretmek için otomobil üretimini durdurmuşlardı.

Günümüzde askeri üretimin büyük bir kısmı sınırlı sayıda taşeron tarafından gerçekleştiriliyor. Geleneksel savunma sektörü dışındaki en büyük Amerikan üreticilerinin birçoğunun Pentagon ile sözleşmeleri bulunmasına rağmen, bunların çoğu sınırlı kapsam ve değere sahip olup, genellikle niş araştırmalar veya belirli ürünlerle sınırlıdır.

GM'nin, Chevrolet Colorado pikap kamyonunu temel alan bir piyade savaş aracı üreten bir savunma iştiraki bulunmaktadır. Şirketin diğer girişimleri gibi bu program da artan bir gelir kaynağıdır, ancak yine de otomobil üreticisinin gelirinin ve toplam üretim kapasitesinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Şirketin, ABD Ordusu için Humvee'nin yerini alacak daha büyük bir piyade savaş aracı üretmek üzere önde gelen adaylardan biri olması bekleniyor. Araç, asker taşımanın yanı sıra mobil enerji ve komuta üssü olarak da hizmet verecek.