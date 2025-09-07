Ons altın güvercin sırtında uçtu! Altın fiyatlarında geri çekilme alım fırsatı olabilir

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine daha erken yönelebileceği beklentisiyle altının ons fiyatı tarihi zirvesine ulaştı. Ons altın, 3 bin 600 dolar seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı.

FED'İN GÜVERCİN DURUŞU ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ

ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri, Fed’in önümüzdeki dönemde daha gevşek bir para politikası izleyebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Son olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, yatırımcıların yıl sonuna kadar Fed'den üç faiz indirimi beklemesine yol açtı.

Bu gelişme, faiz ile genellikle ters hareket eden altın fiyatlarını yukarı çekti. Hafta boyunca takip edilen istihdam verilerinin tamamı iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret etti. İşsizlik oranı da yüzde 4,3 ile son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

"ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, AA'ya yaptığı değerlendirmede altındaki yükselişi destekleyen çok sayıda unsur olduğuna dikkat çekti. Hatipoğlu, merkez bankalarının altın alımları, ülkelerin savunma harcamalarındaki artış, ABD’de faizlerin düşme eğiliminde olması ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın altın için pozitif sinyaller verdiğini belirtti.

Ayrıca, istihdam verilerinin 12 aydır aşağı yönlü bir seyir izlediğini vurgulayan Hatipoğlu, tarım dışı istihdam verisinin Amerikan ekonomisindeki yavaşlamayı gözler önüne serdiğini ifade etti. Hatipoğlu, "Altın tarafında geri çekilmeleri piyasanın bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi yüksek olasılık" değerlendirmesini yaptı.

ÇALIŞIR: "İSTİHDAMDAKİ ZAYIFLIK, BÜYÜMEYİ RİSKE SOKUYOR"

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır ise istihdamdaki yavaşlamanın Fed’in faiz indirimlerini hızlandırabileceğini ifade etti. Çalışır, “ABD ekonomisinin istihdam yaratmada zorlandığını görüyoruz. Bu da faiz indirimi beklentilerini artırıyor. Şu an piyasa, yıl sonuna kadar üç faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor” dedi.

Ancak resesyon ihtimaliyle ilgili temkinli bir yaklaşım sergileyen Çalışır, mevcut büyüme verilerinin hala güçlü seyrettiğini, ancak istihdamdaki kırılganlığın gelecek dönemlerde büyüme açısından risk teşkil ettiğini söyledi.

Tahvil piyasasına da değinen Çalışır, uzun vadeli tahvillerin son fiyatlamalarda zayıf kaldığını, ancak istihdamdaki bozulmanın enflasyonda düşüş beklentilerini güçlendirmesiyle uzun vadeli getirilerin de gerilemeye başladığını belirtti.

HANSEN: "ALTIN, SİYASİ BELİRSİZLİĞE KARŞI KORUNMA ARACI"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, ons altının 3 bin 600 dolar ile yeni bir zirveye ulaştığını ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 37 değer kazandığını söyledi. Hansen'e göre, faiz indirimi beklentileri, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in bağımsızlığına dair endişeler altına olan talebi artırıyor.

Hansen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed üyelerinden birini görevden alma girişiminin ardından Hazine Bakanı’nın yeni başkan adayını belirleme sürecine girecek olmasının da piyasada dikkatle izlendiğini belirtti. Bu gelişmelerin, ABD Merkez Bankası’nın siyasi etkiden uzak olup olmayacağına dair soru işaretleri doğurduğunu vurgulayan Hansen, "Altın, bu tarz siyasi müdahale risklerine karşı doğal bir güvenli liman görevi görüyor" ifadesini kullandı.