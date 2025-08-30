İstanbul merkezli gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, "İnat Box" adlı uygulamayı indirerek internet üzerinden yasa dışı içerik yayınlayan şüpheliler, gece saatlerinde kullanıcıların banka hesaplarını boşaltarak büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. 43 kişilik şüpheli gruptan 27'si tutuklandı.

YASA DIŞI İÇERİK YAYINIYLA BÜYÜK DOLANDIRICILIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer illerdeki emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyon, internet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalara yasa dışı erişim sağlayan bir grubu hedef aldı. "İnat Box" isimli uygulama üzerinden bu içeriklerin yayınlandığı tespit edildi. Uygulama aracılığıyla 46 kişinin banka hesaplarından toplamda 14 milyon 714 bin 354 lira çalındığı belirlendi.

GECE SAATLERİNDE BANKA HESAPLARINA YETKİSİZ ERİŞİM

DHA'nın haberine göre şüphelilerin, zararlı yazılım kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamayı indiren kişilerin internet bankacılığı hesaplarına gizlice eriştikleri öğrenildi. Bu yöntemle büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalarda yapılan analizler, banka kamera kayıtları, HTS verileri ve baz istasyonu sinyalleri sayesinde 75 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 7'sinin cezaevinde olduğu, 1'inin ise yurtdışında bulunduğu bildirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 26 Ağustos'ta İstanbul merkezli olarak 21 ilde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Bu operasyonda, 67 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 kişi Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından, şüphelilerden 27’si tutuklandı. Ayrıca 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.