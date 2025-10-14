Öğrencilere 15 bin lira verilecek: Başvurular başladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını duyurarak, programa katılan öğrencilerin ay içinde 14 günü tamamlamaları halinde 15 bin 162 lira gelir desteği alabileceklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından üniversite okuyan öğrenciler için İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrencilerin kendi kampüslerinde deneyim elde edebileceklerini belirten Işıkhan, haftada 3 gün, ay içerisinde ise 14 günün tamamlanması halinde program kapsamında öğrencilere aylık 15 bin 162 lira gelir desteği elde edebileceklerini açıkladı.

Aynı zamanda Işıkhan, 100 bin olan kontenjanın da 150 bine çıkarıldığını bildirdi.

14 GÜNÜ TAMAMLAYANA 15 BİN LİRA GELİR DESTEĞİ

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite okuyan kıymetli gençlerimiz, sizlere güzel bir haberimiz var. İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular başlıyor. Kendi kampüslerinizde hem mesleki deneyim kazanacak hem de derslerinizi aksatmayacak şekilde haftada 3 güne kadar, ay içerisinde 14 günün tamamlanması halinde uygulanacak program ile aylık 15 bin 162 lira gelir desteği elde edebileceksiniz.

Tekrar hatırlatalım; taleplerinizi dinledik, kontenjanımızı 100 binden 150 bine çıkardık."

Işıkhan ayrıca programın detaylarını üniversitelerden ve ‘genclik.iskur.gov.tr' internet adresinden öğrenilebileceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

