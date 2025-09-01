Öğrenciler şehre akın etti kiralar uçtu!

Öğrenci kenti İzmir'de üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, kiralık konut piyasasında hareketlilik tavan yaptı. Öğrenci talebinin yoğunlaştığı bu süreçte özellikle 1+1 dairelerde kira fiyatları son bir ayda yüzde 20 oranında artış gösterdi. Kent genelinde bu tip dairelerin kiraları 20 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor.

KÜÇÜK METREKARELİ DAİRELERE ÖĞRENCİ AKINI

Yurtlarda yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, alternatif olarak kiralık dairelere yöneldi. Bu durum da 1+1 dairelere ilgiyi artırdı. Ancak yüksek talep, arz yetersizliği fiyatların hızlı şekilde yukarı çekti.

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“Öğrenciler, kiralık ev tercihlerinde ilk olarak 1+1 daireleri seçiyor. Alternatif olarak ise ev arkadaşı bularak 2+1 daireleri paylaşmayı düşünüyorlar. Üniversiteye yakın bölgelerde yer bulamayan öğrenciler, önümüzdeki günlerde toplu taşıma ile 10-15 dakikalık mesafedeki semtlere yönelmeye başlayacak. Bir ay öncesine kıyasla kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Talep yüksek ancak arz yetersiz kalınca, kiralar da hızla yükseliyor.”

KİRALAR ARTIYOR, SATIN ALMA TERCİH EDİLİYOR

Konut kiralarındaki bu hızlı yükseliş, bazı aileleri satın alma seçeneğine yönlendirdi. Akgün, gelir durumu daha uygun olan ailelerin yüksek kiralar yerine ev satın almayı tercih ettiğini belirtti. Ancak çoğu öğrenci ve ailesi, ekonomik koşullar nedeniyle kiralık daire arayışını sürdürmek zorunda kalıyor.

“1+1 dairelere olan talep çok yüksek. Ailelerin bir kısmı kira ödemek yerine ev sahibi olmayı seçiyor. Ama bu her aile için mümkün değil. Bu noktada kiralık ev talebi daha da artıyor” diye konuştu.

KİRALIK PİYASASINDA SIKIŞIKLIK ARTIYOR

İzmir'de özellikle üniversite bölgelerinde yaşanan bu hareketlilik, gayrimenkul piyasasını önemli ölçüde etkiledi. Gayrimenkul sektörü önümüzdeki haftalarda talep karşılanmadığı sürece fiyatların daha da yukarı çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Bornova, Buca, Balçova ve Karşıyaka gibi üniversite merkezli ilçelerde kiralık daire bulmak her geçen gün zorlaşıyor.