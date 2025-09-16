Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı

Borsada “manipülasyon” soruşturması kapsamında 14 kişi için gözaltı kararı verildi; listede Nihat Özçelik ve Işık Ökte de yer aldı. Peki Nihat Özçelik kimdir? Süreçte son durum ne?

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da bazı işlemlerde manipülasyon iddiasıyla soruşturma başlattı; İstanbul Emniyeti eş zamanlı operasyon yaptı ve 14 şüpheli gözaltına alındı. CNN Türk’ün aktardığı savcılık açıklamasına göre listede Nihat Özçelik ve Işık Ökte dahil çeşitli isimler bulunuyor. Soruşturma, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması şüphesi çerçevesinde yürütülüyor.

Nihat Özçelik kimdir?

Piyasalarda adı Investco Holding çevresindeki haberlerle anılan Nihat Özçelik, son gelişmeler nedeniyle gündemin ilk sırasına çıktı. Gün içindeki “kimdir” aramalarındaki artışta soruşturma haberleri belirleyici oldu. Resmî kaynaklara yansıyan bilgilere göre Özçelik’in adı, savcılık açıklamasında yer alan şüpheli listesindedir.

3) Investco nedir, neden gündemde?

Investco Holding (INVES), Borsa İstanbul’da işlem gören ve farklı sektörlerde yatırımları bulunan bir şirket. Son günlerdeki operasyon haberleri sonrası hissede sert hareketler görüldüğüne dair piyasa haberleri paylaşıldı. Şirketin geçmiş dönemde KAP’a yaptığı bildirimler kamuya açıktır; resmi açıklamalar ve borsa duyuruları izlenmektedir.

4) Son durum – ne bekleniyor?

Başsavcılık, MASAK ve SPK raporlarındaki tespitlerin incelendiğini, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıkça (ifade, sevk, adli kontrol vb.) yeni bilgiler eklenecek...