Niğde'de hasadı başladı: Kilosu 10 liradan kapış kapış satılıyor!

Yayınlanma:
Türkiye’nin beyaz lahana üretiminde önemli illerinden biri olan Niğde’de hasat sezonu başladı.

Niğde'nin merkez, Ulukışla ve Bor ilçelerinde geçen yıl 18 bin 740 dekar alana ekilen lahana, bu yıl 19 bin 240 dekara çıktı.

TARLADA 10 LİRADAN SATILIYOR

Ağustos ayında başlayan lahana hasadı ocak ayına kadar devam edecek. Türkiye’nin lahana üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Niğde’de bu sezon rekolte 135 bin ton olarak bekleniyor.

Kilosu tarlada 10 liradan satılan lahana üreticisini de mutlu etti.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, 2024 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde beyaz lahana üretiminin 660 bin 357 ton olduğunu açıkladı.

Aynı yıl Niğde’de 18 bin 740 dekar alanda yapılan üretim sonucu 132 bin 155 ton beyaz lahana hasadı gerçekleştirildiğini belirten Mete, bu yıl rekolte beklentisinin ise 135 bin ton olduğunu söyledi.

Furkan Mete, beyaz lahananın il ekonomisi açısından taşıdığı öneme değinerek, “Niğde'de tarımında beyaz lahana hem üretim miktarı hem de ihracat potansiyeli ile öne çıkıyor. Çiftçilerimiz modern tarım teknikleri ve devlet destekleri sayesinde verimlerini artırıyor” dedi.

Kaynak:DHA

