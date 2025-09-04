MÜSİAD ile Bakanlık el sıkıştı: Doğur çocuğu al parayı! Peki bu çocukların gelecekleri ne olacak?

Nüfus hızının düşüşü sonra çocuk yapılması için belirli teşviklerde bulunan iktidar mevcut ekonomik koşulları düzeltmediği için çocuk bakım yükünü kaldıramayan milyonlar karşısında çaresiz kalıyor. Hal böyle olunca çocuk teşviği için geçici çözümler getiriyor. Ancak çocukların içerisine doğacağı ekonomik koşullar, geleceklerinin ne olacağı sorusu büyük sorun.

EVLİLİKLER VE ÇOCUK ARTSIN DİYE...

Tüm bunlara karşın iktidar çocuk istemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından 2025 yılı kadınların tüm itirazlarına rağmen “Aile Yılı” ilan edildi. Şimdi de bu kapsamda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında, “Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı. Buı anlaşma ile sermeye ve iktidar evliliklerin teşvik edilmesini ve nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlıyor.

ÇALIŞANLARA 3 ASGARİ ÜCRET EVLİLİK DESTEĞİ

Protokol kapsamında, MÜSİAD’a üye şirketler;

Evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret,

Çocuk sahibi olacak çalışanlarına ise 2 net asgari ücret maddi destek sağlayacak.

TEŞVİKLER VERGİDEN VE PRİMDEN MUAF

Bu katkılar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/5. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80/b bendi doğrultusunda gelir vergisi ve SGK prim kesintisine tabi tutulmayacak. Böylece, işverenler tarafından çalışanlara verilen destekler, net katkı olarak aile bütçelerine yansıyacak.

BURHAN ÖZDEMİR: “AİLEYE YAPILAN YATIRIM EN KÂRLI YATIRIMDIR”

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü aile, güçlü toplumu; güçlü toplum ise güçlü devleti oluşturur. İş dünyasının görevi yalnızca kâr elde etmek değildir, aynı zamanda toplumun huzuruna yatırım yapmaktır. Aileye yapılan her yatırım, en kârlı yatırımdır. Bu protokol, iş dünyasının üretimden fazlasını üstlendiğini, toplumsal huzura da katkı sağladığını göstermektedir.”

Özdemir ayrıca, projeye katılan 1.025 firmanın toplamda 300 bini aşkın çalışana doğrudan etki edeceğini belirterek, yaklaşık 1 milyar TL’lik katkının çalışanlara sağlanacağını söyledi.

BAKAN GÖKTAŞ: “AİLE DOSTU EKOSİSTEM GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN TEMİNATIDIR”

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti:

“Aile bireylerinin iş, eğitim, sağlık ve sosyal yaşamı arasında denge kurulması zorunludur. Aile dostu ekosistem, toplumsal refahı ve kuşaklar arası bağı güçlendiren bir yapıdır. Bugün imzaladığımız protokol, iş dünyasında bu yaklaşımın yaygınlaşmasına öncülük edecektir.”

1.025 FİRMA PROJEYE KATILDI

MÜSİAD üyesi 1.025 firmanın dâhil olduğu proje, sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’nun birçok kentinde de uygulanırken 300 binden fazla çalışana ulaştığı aktarıldı.