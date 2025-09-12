Murat Kurum'un müjdesi dile düştü! Şirketler yıllardır uyguluyor,o yeni diye duyurmuştu

Türkiye'de uzunca zamandır çift haneli enflasyon koşullarında alım gücü eriyen milyonların ev alma hayalleri de bir süredir eridi gitti. Yüksek faizler, yüksek peşinatlar ve taksitler ev almayı hayal bile olmaktan çıkardı.

Ev ve taşıt almak isteyenler, 2000'li yıllarda ortaya çıkan bazı uygulamaları bu anlamda cazip bularak yönelebiliyor. Eminevim, Fuzulev, Katılımevim gibi uygulamalarla belli bir miktar peşinat temin edebilen vatandaş, bankalardan yüksek faizli krediler yerine buralara başvuruyor.

Ekonomideki krizi siyasi krizle derinleştiren iktidar ise müjde diyerek bu uygulamalara benzer bir uygulamayı duyurdu: “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "devlet destekli" diyerek duyurduğu sistem Emlak Katılım ortaklığı ile yürüyor.

81 ilde uygulanacak programa ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10 soruya cevap verildi.

Sorular ve cevapları şu şekilde:

"Bu sistem ne demek?

Katılımcılar, Emlak Katılım güvencesiyle bütçelerine uygun taksitlerle birikim yapar. Belirli bir birikim oluştuğunda, sistem geriye kalan finansmanı faizsiz karşılayarak ev, araç veya iş yeri teslim eder. Nasıl çalışır?

Finansman tutarı ve aylık ödeme planı önceden belirlenir. Katılımcı sistemde yer almak için “organizasyon ücreti” adı verilen bir katılım bedeli öder. Teslim tarihine gelindiğinde; kredi kullanılmadan, faiz ödenmeden hak edilen mal/konut/aracın mülkiyeti devredilir. Ev, iş yeri veya araç sahibi olmak için seçenekler nelerdir? Müşteri Bazlı Tasarruf Modeli: Katılımcı, ödeme planını ve teslim tarihini kendisi belirler. Çekilişli Tasarruf Modeli: Taksitlerle tasarruf sürerken, düzenli çekilişler yoluyla bazı katılımcılar daha erken teslimat hakkı kazanır. Banka kredisiyle arasında ne fark var?

Bu sistemde faiz ya da vade farkı uygulanmaz. Sadece anapara üzerinden taksitlendirme yapılır. Peşinatsız veya peşinatlı seçenekler sunulur; ev “kira öder gibi” taksitlerle sahip olunur. Türkiye’nin her ilinde geçerli mi, başvuru nasıl yapılır?

Evet, 81 ilde Emlak Katılım şubelerinden başvurular kabul edilir. Başvuru işlemleri şubeler aracılığıyla yürütülür. İkinci el araçlar da dahil mi?

Evet; sistem hem sıfır hem de ikinci el araç alımını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İş yeri finansmanı nasıl işleyecek?

İş yeri için finansman ya plan öncesinden belirlenmiş süreye göre verilir ya da çekiliş sistemi aracılığıyla teslimat hakkı elde edilir. Halihazırda ev, araç ya da iş yeri sahibi olanlar da katılabilir mi?

Evet, bu kişiler de sisteme dahil olabilirler. Şu anda sahip oldukları mal/taşınmaz engel teşkil etmez. Taksit süresi ne kadar olur? Konut ve iş yeri finansmanlarında maksimum 120 ay, Taşıt finansmanlarında ise 60 ay süre limiti vardır.

Bu limit finansman süresi içindir, toplam sözleşme dönemi değil. Yaş veya gelirle ilgili bir sınırlama var mı?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvurabilir. Gelir düzeyine göre bir alt sınır belirtilmemiştir."

Bakanlığın müjde diye sunduğu sistem, teslimat tarihi kura olması halinde belirsiz olmak dışında zaten mevcut olan uygulamalarla bir hayli benzer. Örneğin Eminevim adlı uygulmanın sağladığı koşullara bakıldığında faizsiz,kredisiz bir sistem çıkıyor karşımıza:

" 1. Faizsiz ve Kredisiz Sistem

Banka kredisi veya faiz ödemeden ev/alım yapma imkânı sunuluyor.

Bu sistem, faize duyarlı bireyler ve yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyenler için alternatif bir çözüm sunuyor.

2. Peşinatsız ve Esnek Taksit Seçenekleri

Peşinat ödemeden de sisteme katılmak mümkün.

Aylık taksitler, gelir düzeyinize göre şekillendirilebiliyor.

Kira öder gibi ev alma anlayışıyla hareket ediliyor.

3. Dilediğiniz Lokasyondan Alım İmkanı

Türkiye'nin herhangi bir şehrinden (örneğin Ankara, İstanbul, Bursa) ev veya araba alınabiliyor.

Semt/seçim özgürlüğü katılımcıya bırakılıyor.

4. Grup Sistemi (Yardımlaşma Modeli)

Katılımcılar, belli sayıda gruplar oluşturularak sırayla ev/araç sahibi yapılıyor.

Sıra size geldiğinde, topluca toplanan fonla ev/araç alımı sağlanıyor.

Bu yöntemle birikim olmadan alım yapma şansı sunuluyor.

5. Vade Farksız Alternatifler

Vade farkı olmadan ödeme imkânı olan sistemler de bulunuyor.

Ekstra masrafsız, toplamda daha düşük maliyetle ev ya da araba alınabiliyor.

6. Hızlı Teslimat Seçenekleri

Peşinat veya yüksek taksit ödemeyi kabul edenler için daha erken teslim imkânı bulunabiliyor.

Kimler İçin Uygun?

Banka kredisi kullanmak istemeyenler

Faizsiz sistem arayanlar

Peşinat birikimi olmayanlar

Düşük taksitlerle ev ya da araba almak isteyenler

Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler