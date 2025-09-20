Mubadala, Getir'den çekiliyor

Abu Dabi merkezli egemen varlık fonu Mubadala, Türkiye’deki Getir yatırımlarını sonlandırmayı değerlendiriyor. Finansman, araç kiralama ve teslimat hizmetleri dahil olmak üzere tüm alanlardan çıkış planlayan Mubadala, Getir ile olan iş ortaklığında önemli bir dönüm noktasına geldi.

MUBADALA, GETİR'İN TÜM KONTROLÜNÜ DEVRALMIŞTI

2021 yılında yatırımcı olarak Getir'e dahil olan Mubadala, Rekabet Kurumu’nun 2025 yılının Mart ayında verdiği onayla, Getir’in farklı iştirakleri olan Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ile Getgo Teknoloji AŞ’nin tam kontrolünü üstlenmişti.

Ancak Reuters’a konuşan kaynaklara göre, fon şimdi Türkiye pazarından tamamen çekilme seçeneğini masaya yatırıyor.

GETİR ARAÇ SATIŞ GÖRÜŞMELERİ İLERİ AŞAMADA

Haberde, Mubadala’nın araç kiralama şirketi olan Getir Araç’taki hisselerini elden çıkarmak üzere görüşmeler yürüttüğü, bu temasların ise araç kiralama firması Tiktak ile gerçekleştiği belirtiliyor. Taraflar, henüz bu iddialara yönelik resmi bir açıklama yapmış değil.

ANA TESLİMAT İŞİ İÇİN DE SATIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Mergermarket daha önce Mubadala’nın, Getir’in temel faaliyet alanı olan hızlı teslimat iş kolundaki payını da elden çıkarmayı planladığını ve potansiyel alıcılar arasında ABD merkezli DoorDash gibi büyük oyuncuların da yer aldığını bildirmişti.

Görüşmelerin sürdüğü ve farklı yatırımcılarla temasların devam ettiği ifade ediliyor.

PANDEMİYLE YÜKSELEN GETİR, DEĞERLEMEDE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Getir, COVID-19 pandemisi döneminde hızlı teslimat ihtiyacının artmasıyla büyük bir büyüme yakaladı. Mubadala’nın da katıldığı yatırım turunun ardından şirketin değeri 2022 yılında yaklaşık 12 milyar dolara kadar yükseldi. Getir, Batı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve ABD’nin New York ile Chicago gibi büyük şehirlerinde faaliyet göstermeye başlamıştı.

MUBADALA-GETİR ARASINDAKİ KRİZİN ARKA PLANI

İki taraf arasındaki anlaşmazlıklar ilk olarak Haziran 2024’te gün yüzüne çıktı. Mubadala, Getir’e 250 milyon dolarlık ek yatırım yaparak Türkiye operasyonlarının kontrolünü ele almayı planladı. Bu yapılandırma kapsamında kurucu Nazım Salur’un CEO’luk görevinden ayrılması da öngörülüyordu. Ancak anlaşma tamamlanamadı.

Mubadala, bu sürecin başarısız olmasını “Kurucuların anlaşmayı sonuçlandırmada yetersiz kalması” şeklinde değerlendirdi.

YENİ YAPI VE "DARBE" BENZETMESİ

İlk anlaşmanın başarısız olmasının ardından Mubadala, yeni bir planla Getir'e acil finansman sağlayarak şirketin Türkiye'deki tüm faaliyetleri üzerindeki kontrolü talep etti. Bu yapıda yalnızca gıda ve market hizmetleri değil, GetirFinance adlı finansal hizmet kolu ve taksi uygulaması da yer alıyordu.

Yeni anlaşma, olağanüstü genel kuruldan önce Getir yönetim kurulunda oylanarak kabul edildi. Ancak Nazım Salur, kendisiyle birlikte iki kurucu ortağın bu kritik toplantıya davet edilmediğini belirterek durumu “şirket içi darbe” olarak tanımladı.

HUKUKİ SÜREÇ VE DAVADA MUBADALA’NIN ZAFERİ

Mubadala, Getir kurucularının iş birliği yapmadığını öne sürerek süreci yargıya taşıdı. Hollanda’da görülen davada, şirketin geleceğini garanti altına almak adına en uygun teklifin sunulduğu savunuldu ve dava Mubadala’nın lehine sonuçlandı.