Mobil giriş sorunu sonrası Akbank'tan açıklama geldi

Türkiye'nin özel sermayeli en büyük finans kuruluşlarından biri olan Akbank, 16 Nisan 2026 sabahına büyük bir sistem arızasıyla uyandı. Bankanın dijital kanallarını kullanmak isteyen milyonlar, sabahın erken saatlerinden itibaren erişim engeliyle karşılaştı.

MOBİL UYGULAMA FELÇ OLDU

Akbank Mobil üzerinden havale, EFT (Elektronik Fon Transferi) veya fatura ödemesi yapmak isteyen tüketiciler, uygulamaya giriş aşamasında hata kodlarıyla karşılaştı.

BANKADAN "TEKNİK AKSAKLIK" AÇIKLAMASI

Banka resmi internet sitesi ve kanallar üzerinden yaptığı açıklamada, sistemlerde teknik bir sorun yaşandığı doğrulandı. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Banka, arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtse de, sistemlerin tam olarak ne zaman normale döneceğine dair net bir saat verilmedi.