Milyarder yatırımcının 'en büyük hatası'!

ABD’li gıda devleri Kraft ve Heinz’in 2015’te birleşerek oluşturduğu “Kraft Heinz Co.”, efsanevi yatırımcı Warren Buffett için büyük bir yatırım pişmanlığına dönüştü. Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, 8,9 milyar dolarlık yatırımla en büyük ortak konumundayken, şirketin bölünme kararı işleri daha da karmaşık hale getirdi.

BÜYÜK BEKLENTİLERLE YAPILAN BİRLEŞME HÜSRANA DÖNÜŞTÜ

Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen iki gıda markası olan Kraft ve Heinz, 2015 yılında birleşerek Kraft Heinz Co. adını aldı. Bu birleşmede Kraft yüzde 49, Heinz ise yüzde 51 hisseye sahip olmuştu. Yatırım dehası olarak anılan Warren Buffett, bu birleşmenin gerçekleşmesinde kilit rol oynamıştı.

Ancak geçen 10 yılın ardından Buffett, bu yatırımın beklentilerini karşılamadığını ve ciddi şekilde hayal kırıklığı yaşadığını açıkça dile getirdi.

BERKSHIRE HATHAWAY EN BÜYÜK ORTAK KONUMUNDA

Warren Buffett’ın yönettiği yatırım şirketi Berkshire Hathaway, Kraft Heinz’te yaklaşık 8,9 milyar dolar değerinde yüzde 27,5 hisseye sahip. Şirketin bölünme kararı alması ise yatırımcılar arasında büyük bir endişeye neden oldu.

En dikkat çekici noktalardan biri ise, bu bölünme kararının hissedarların oyuna sunulmayacak olması. Bu durum, en büyük pay sahibi olan Berkshire Hathaway’i adeta eli kolu bağlı hale getiriyor.

“TEKLİF GELMEDEN HİSSE SATMAYIZ”

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Buffett, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kraft Heinz’in tamamına bir teklif gelmediği sürece hisselerini satmayı düşünmediklerini vurguladı. Şu sözleriyle de tutumunu netleştirdi:

"Hisselerimizi satmamız yönünde bir teklif gelirse, aynı şartlar diğer hissedarlara da sunulmadığı sürece, bu teklifi toplu olarak kabul etmeyiz."

“BİRLEŞME FİKRİ PARLAK DEĞİLMİŞ”

Buffett, Kraft Heinz birleşmesinin uzun vadede beklendiği gibi sonuç vermediğini itiraf etti. Şirketin ikiye ayrılmasının da sorunu çözmeyeceğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“İki şirketi birleştirmek sanıldığı kadar akıllıca bir hamle değilmiş. Ancak bölünmenin de mevcut sorunları ortadan kaldıracağını düşünmüyorum.”

Daha önce 2019’da verdiği bir röportajda da Buffett, bu yatırıma gereğinden fazla ödeme yaptığını ve bazı hatalar yaptığını açıkça kabul etmişti.

KRAFT HEINZ HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Kraft Heinz’in birleşmeden bu yana geçen süredeki hisse performansı, Buffett’ın neden pişmanlık duyduğunu ortaya koyuyor. 2015’ten bu yana şirketin hisselerinde yaşanan değer kaybı yüzde 69’u aşarken, bölünme kararının ardından hisseler yüzde 7,6 daha geriledi.

SONUÇ: STRATEJİK HATALARIN BEDELİ AĞIR OLDU

Warren Buffett gibi finans dünyasının en deneyimli isimlerinden biri bile, stratejik birleşmelerin her zaman başarıyla sonuçlanmayabileceğini bu yatırımıyla göstermiş oldu. Kraft Heinz’in geleceği belirsizliğini korurken, yatırım dünyası Buffett ve Berkshire Hathaway’in bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğini dikkatle takip ediyor.